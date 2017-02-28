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Загоревшийся под Омском электровоз остановил движение поездов

28 февраля 2017, 13:23
Трехчасовая задержка.

Накануне ориентировочно в 17:40 по омскому времени в ходе следования произошло задымление секции локомотива на железнодорожном пути 2673 километра перегона «станция Любинская – станция Петрушенко» грузового поезда из 69 вагонов, сообщает пресс-служба Омской транспортной прокуратуры.

До прибытия восстановительного поезда со станции Омск – Пассажирский в период с 18:00 до 20:50 часов поезд находился на железнодорожных путях, затем локомотив был снят с полотна.

В результате на данном участке пусть задержка движения пяти грузовых поездов составила 3 часа 10 минут.

В настоящее время Омской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка в области исполнения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщал Gorod55.ru, на момент прибытия пожарных происходило горение кабеля и линий электропроводов, а также задымление внутри электровоза. Ликвидировать происшествие удалось за 1 час и 9 минут.


Фото: 55.mchs.gov.ru

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