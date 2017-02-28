Загоревшийся под Омском электровоз остановил движение поездов

Накануне ориентировочно в 17:40 по омскому времени в ходе следования произошло задымление секции локомотива на железнодорожном пути 2673 километра перегона «станция Любинская – станция Петрушенко» грузового поезда из 69 вагонов, сообщает пресс-служба Омской транспортной прокуратуры.
До прибытия восстановительного поезда со станции Омск – Пассажирский в период с 18:00 до 20:50 часов поезд находился на железнодорожных путях, затем локомотив был снят с полотна.
В результате на данном участке пусть задержка движения пяти грузовых поездов составила 3 часа 10 минут.
В настоящее время Омской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка в области исполнения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.
Фото: 55.mchs.gov.ru