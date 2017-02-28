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Выгодные развлечения для учеников – на заметку учителям

28 февраля 2017, 09:11
Выгодные развлечения для учеников – на заметку учителям

Со своими учениками можно не только работать в школе, но еще и приятно проводить время после занятий – с ними можно сходить в ЧАДОГРАД!

Именно здесь дети смогут не только получить теоретические навыки, но и применить их на практике и одновременно развлечься.

ЧАДОГРАД предлагает вам, дорогие учителя, выгодное предложение – коллективное посещение города профессий!

Мы приглашаем учащихся школ (7-14 лет) и воспитанников детских садов (с 6 лет) на коллективные посещения.

Так, для групп в количестве от 20 детей есть возможность совершить промо-тур – своеобразную экскурсию, в ходе которой дети получат туристическую визу и заработают первый документ – трудовую книжку. Стоимость тура – 150 рублей за полтора часа.


Коллективное посещение включает в себя посещение ЧАДОГРАДА в свободном режиме, продолжительность данного путешествия неограниченна. В ходе экскурсии ребята познакомятся с работой мастерских, узнают больше интересного о деятельности городских отделов. Стоимость с понедельника по пятницу – 260 рублей, с пятницы по воскресенье – 320 рублей.

Обратите внимание, что по всем видам коллективных посещений необходима предварительная запись!

От Вас нужно только Ваше желание и звонок на коллективную заявку!

МЕГА, бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИKEA)
тел. 8 (3812) 297-888
omsk.chadograd.ru
vk.com/chadograd_omsk



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