Выгодные развлечения для учеников – на заметку учителям

Со своими учениками можно не только работать в школе, но еще и приятно проводить время после занятий – с ними можно сходить в ЧАДОГРАД!
Именно здесь дети смогут не только получить теоретические навыки, но и применить их на практике и одновременно развлечься.
ЧАДОГРАД предлагает вам, дорогие учителя, выгодное предложение – коллективное посещение города профессий!
Мы приглашаем учащихся школ (7-14 лет) и воспитанников детских садов (с 6 лет) на коллективные посещения.
Так, для групп в количестве от 20 детей есть возможность совершить промо-тур – своеобразную экскурсию, в ходе которой дети получат туристическую визу и заработают первый документ – трудовую книжку. Стоимость тура – 150 рублей за полтора часа.
Коллективное посещение включает в себя посещение ЧАДОГРАДА в свободном режиме, продолжительность данного путешествия неограниченна. В ходе экскурсии ребята познакомятся с работой мастерских, узнают больше интересного о деятельности городских отделов. Стоимость с понедельника по пятницу – 260 рублей, с пятницы по воскресенье – 320 рублей.
Обратите внимание, что по всем видам коллективных посещений необходима предварительная запись!
От Вас нужно только Ваше желание и звонок на коллективную заявку!
МЕГА, бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИKEA)
тел. 8 (3812) 297-888
vk.com/chadograd_omsk
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