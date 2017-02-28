Водитель Тойоты сбил девушку и скрылся, полиция просит помощи у омичей

Накануне в Центральном округе Омска в районе пересечения улиц Звездова и Куйбышева водитель, сбивший пешехода, скрылся с места ДТП.
Предварительно установлено: неизвестный водитель автомобиля Toyota Harrier допустил наезд на девушку 1986 года рождения, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в районе пересечения улиц Звездова и Куйбышева.
Водитель автомобиля Toyota Harrier скрылся с места происшествия, а девушка в результате ДТП обратилась за медицинской помощью.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливается личность водителя внедорожника, покинувшего место ДТП.
Очевидцев данного происшествия полиция просит сообщить об имеющийся информации по телефонам 02 или 79-20-10.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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