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Водитель Тойоты сбил девушку и скрылся, полиция просит помощи у омичей

28 февраля 2017, 09:15
ДТП в центре города.

Накануне в Центральном округе Омска в районе пересечения улиц Звездова и Куйбышева водитель, сбивший пешехода, скрылся с места ДТП.

Предварительно установлено: неизвестный водитель автомобиля Toyota Harrier допустил наезд на девушку 1986 года рождения, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в районе пересечения улиц Звездова и Куйбышева.

Водитель автомобиля Toyota Harrier скрылся с места происшествия, а девушка в результате ДТП обратилась за медицинской помощью.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливается личность водителя внедорожника, покинувшего место ДТП.

Очевидцев данного происшествия полиция просит сообщить об имеющийся информации по телефонам 02 или 79-20-10.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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