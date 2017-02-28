В Омске перестанут курсировать несколько электричек

Курсировать в среду, 8 марта, не будет электропоезд №6661 «Калачинская – Омск» с отправлением в 6:10 часов и №6672 «Омск – Калачинская» с отправлением в 17:20, поскольку в праздничный день ожидается снижение пассажирского потока