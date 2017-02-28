Увольнение руководителя омского театра подтвердили в Минкульте

Накануне стало известно об увольнении из омского ТЮЗа художественного руководителя Владимира Золотаря. 27 февраля он подал заявление об уходе по собственному желанию, необходимые документы готовятся. Министр культуры Омской области Виктор Лапухин назвал это решение «весьма непростым для всех».
«Мы долго разговаривали с Владимиром Александровичем, рассматривали разные варианты дальнейшей работы. Но, в итоге он все же принял окончательное решение и покидает Омск», - сообщает слова Лапухина пресс-служба областного минкульта.
Министр отмечает, что за время работы в омском ТЮЗЕ (с конца 2013 года), Золотарь «показал себя ярким, неординарным режиссером, реализованные им проекты открыли театр для молодежной аудитории. Постановки «Отелло», «1984», «Маленькие трагедии» стали яркими событиями в театральной жизни Омска». В дальнейшем областной минкульт видит Золотаря желанным гостем в омских театрах, уже как приглашенного режиссера.
За время работы Золотаря в театре поставлены и восстановлены многие спектакли, полюбившиеся зрителю. В 2014 году театр впервые получил грант Министерства культуры РФ на постановку спектакля «Маленькие трагедии» Опыт драматических изучений» по произведению А.С.Пушкина.
В областном минкульте сообщают, что юбилей ТЮЗа не пройдет без руководителя: на должность директора учреждения уже рассматриваются кандидатуры. Информация о назначении появится позднее.
Фото: спектакль "Остров Сокровищ", vk.com/omsk_tuz