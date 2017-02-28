Увольнение руководителя омского театра подтвердили в Минкульте

Министр отмечает, что за время работы в омском ТЮЗЕ (с конца 2013 года), Золотарь «показал себя ярким, неординарным режиссером, реализованные им проекты открыли театр для молодежной аудитории. Постановки «Отелло», «1984», «Маленькие трагедии» стали яркими событиями в театральной жизни Омска». В дальнейшем областной минкульт видит Золотаря желанным гостем в омских театрах, уже как приглашенного режиссера.