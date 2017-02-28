Треснувшую девятиэтажку на Левобережье спасут за 200 тысяч рублей

Осенью 2016 года
Портал Gorod55.ru связался с Николаем Машковым, начальником отдела организации ремонта жилищного фонда департамента горхозяйства Омска, чтобы уточнить, на какой стадии находится ситуация с восстановлением треснувшей стены в доме на Рокоссовского.
- Со стороны управляющей компании заказан проект и ведутся работы по укреплению данной стены. Со стороны администрации договоренность следующая: выделяется субсидирование, в рамках оказания содействия жильцам дома.
Машков сообщает, что данная стена является несущей и относится к общедомовому имуществу. По логике департамента, восстанавливать стену управляющая компания должна была за счет жильцов, но те оказались категорически против. «В связи с текущей аварийной ситуацией принято решение выделить на ремонт средства субсидии», отмечает Машков. По словам Машкова, ему позиция собственников непонятна: в доме около 324 квартир, ситуация касается всех жильцов.
При этом субсидия будет выделена только после предоставления мэрии всей документации и акта выполненных работ. На данный момент ремонтные работы ведутся, «на оборотные средства управляющей компании». Предварительная смета составила порядка 150 тысяч рублей, уточненная возросла примерно до двухсот тысяч. Точную сумму в администрации Омска пообещали назвать через неделю, когда УК передаст акты выполненных работ и сметную документацию.
Напомним,
Добавим, что от управляющей компании ранее уже приходили рабочие. По словам хозяина квартиры Андрея Андреева, «посмотрев на эту стену, они сказали, «наверное, эта конструкция ничего не даст, а мы не хотим на себя брать ответственность за то, что люди здесь потом погибнут». Крайних всегда найдут». Сейчас же, после разработки проектно-сметной документации, работы запущены.
Фото: Андрей Кутузов