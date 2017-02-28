Треснувшую девятиэтажку на Левобережье спасут за 200 тысяч рублей

Добавим, что от управляющей компании ранее уже приходили рабочие. По словам хозяина квартиры Андрея Андреева, «посмотрев на эту стену, они сказали, «наверное, эта конструкция ничего не даст, а мы не хотим на себя брать ответственность за то, что люди здесь потом погибнут». Крайних всегда найдут». Сейчас же, после разработки проектно-сметной документации, работы запущены.