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Треснувшую девятиэтажку на Левобережье спасут за 200 тысяч рублей

28 февраля 2017, 22:04
Выход из аварийной ситуации.

Осенью 2016 года в доме на Левобережье треснула стена. Трещина пошла вдоль всей стены, с двух сторон. Хозяева квартиры связались с управляющей компанией, которая спустя несколько дней установила по периметру стены временные деревянные подпорки. Спустя некоторое время трещины появились и на них. В стене квартиры на первом этаже видны открытая проводка и металлическая арматура, крошится бетон.

Портал Gorod55.ru связался с Николаем Машковым, начальником отдела организации ремонта жилищного фонда департамента горхозяйства Омска, чтобы уточнить, на какой стадии находится ситуация с восстановлением треснувшей стены в доме на Рокоссовского.

- Со стороны управляющей компании заказан проект и ведутся работы по укреплению данной стены. Со стороны администрации договоренность следующая: выделяется субсидирование, в рамках оказания содействия жильцам дома.

Машков сообщает, что данная стена является несущей и относится к общедомовому имуществу. По логике департамента, восстанавливать стену управляющая компания должна была за счет жильцов, но те оказались категорически против. «В связи с текущей аварийной ситуацией принято решение выделить на ремонт средства субсидии», отмечает Машков. По словам Машкова, ему позиция собственников непонятна: в доме около 324 квартир, ситуация касается всех жильцов.

При этом субсидия будет выделена только после предоставления мэрии всей документации и акта выполненных работ. На данный момент ремонтные работы ведутся, «на оборотные средства управляющей компании». Предварительная смета составила порядка 150 тысяч рублей, уточненная возросла примерно до двухсот тысяч. Точную сумму в администрации Омска пообещали назвать через неделю, когда УК передаст акты выполненных работ и сметную документацию.

Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что жильцы девятиэтажки на Левобережье живут в ожидании катастрофы уже четыре месяца. В квартире с треснувшей стеной живет молодая семья с маленьким ребенком: три месяца они снимали еще одну квартиру, но теперь говорят, что придется возвращаться – слишком дорого платить за две квартиры.

Добавим, что от управляющей компании ранее уже приходили рабочие. По словам хозяина квартиры Андрея Андреева, «посмотрев на эту стену, они сказали, «наверное, эта конструкция ничего не даст, а мы не хотим на себя брать ответственность за то, что люди здесь потом погибнут». Крайних всегда найдут». Сейчас же, после разработки проектно-сметной документации, работы запущены.


Фото: Андрей Кутузов

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