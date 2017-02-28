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Семеро омских подростков попали в больницу, отравившись парами бензина

28 февраля 2017, 20:45
Начата доследственная проверка.

Следственные органы СУ СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по ранее размещенной в СМИ информации об отравлении воспитанников детского дома парами бензина.

Согласно предварительным данным, находясь без присмотра, семеро воспитанников Артынского детского дома Муромцевкого района в возрасте от 10 до 16 лет надышались парами бензина. После чего подросткам потребовалась медицинская помощь.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшей проверки, кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудников детдома по признакам предусмотренного статьей 293 УК РФ преступления (халатность).


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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