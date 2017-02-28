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Помощники омских депутатов получали з/п из бюджета, отдыхая за рубежом

28 февраля 2017, 21:19
Незаконные расходы.

Омская прокуратура выявила многочисленные грубые факты незаконного расходования бюджетных денег депутатами Горсовета, сообщает пресс-служба ведомства. Нарушения касаются оплаты труда помощников депутатов.

В трудовом договоре помощника в обязательном порядке должны присутствовать пункты – график и место работы, которые определяются депутатом. Между тем, во время проверки каких-либо документов, подтверждающих график и место работы помощников, депутаты не предоставили.

Кроме того, в табели учета рабочего времени помощников, заполнение которого - ежемесячная обязанность депутатов, в качестве отработанных периодов включались дни, когда помощники находились за пределами области, а порой и за пределами РФ.

Такие прогулы совпадали с поездками помощников на Кипр, ОАЭ, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию. К примеру, в 2014 году три помощника одного из депутатов прогуляли более 50 рабочих дней. Супруга и одновременно помощник другого депутата в 2015 году девять дней в рабочие дни находилась в Таиланде. На протяжении 2013-2015 годов супруга еще одного депутата, являющаяся его помощником, допустила более 40 дней прогулов.

По информации прокуратуры, все пропущенные дни были включены в табель, как – отработанные и оплачены из бюджета.

По всем случаям прокурор Омска Алексей Полубояров внес представление в Горсовет – устранить нарушения. Решается вопрос о возможности возмещения ущерба.

Также материалы проверки прокуратуры направят в органы следствия для уголовно-правовой оценки действий народных избранников.

Фото: иллюстрация

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