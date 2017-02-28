Помощники омских депутатов получали з/п из бюджета, отдыхая за рубежом

Такие прогулы совпадали с поездками помощников на Кипр, ОАЭ, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию. К примеру, в 2014 году три помощника одного из депутатов прогуляли более 50 рабочих дней. Супруга и одновременно помощник другого депутата в 2015 году девять дней в рабочие дни находилась в Таиланде. На протяжении 2013-2015 годов супруга еще одного депутата, являющаяся его помощником, допустила более 40 дней прогулов.