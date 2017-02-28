Полицейские спасли двоих омичей из горящего дома

Не дожидаясь вызванных пожарных, полицейские перелезли через забор и стали стучать в двери и окна дома, чтобы разбудить жильцов. Огонь от горящей бани быстро распространялся в сторону жилища. Когда владельцев дома удалось разбудить, стражи порядка вывели пенсионеров на безопасное расстояние, посадив в служебный автомобиль.