Полицейские спасли двоих омичей из горящего дома

Возвращаясь с места происшествия, сотрудники ОМВД РФ по Одесскому району заметили на окраине районного центра возгорание на территории частного дома.
Не дожидаясь вызванных пожарных, полицейские перелезли через забор и стали стучать в двери и окна дома, чтобы разбудить жильцов. Огонь от горящей бани быстро распространялся в сторону жилища. Когда владельцев дома удалось разбудить, стражи порядка вывели пенсионеров на безопасное расстояние, посадив в служебный автомобиль.
В условиях плохой видимости полицейские собрали документы жильцов дома, отвязали собак, а также отсоединили и вынесли газовый баллон во избежание взрыва. Помимо этого, находящийся во дворе дома автомобиль стражи порядка выкатили на безопасное расстояние.
Медицинские работники, прибывшие на место, осмотрели мужчину 1949 года рождения и его супругу 1955 года рождения, госпитализация пенсионерам не потребовалась.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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