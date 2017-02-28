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Падение 200-метрового астероида на Лондон

28 февраля 2017, 17:56
Ударные волны, тепловое излучение, гигантские цунами.

Катастрофу космического масштаба смоделировали британские ученые. Они решили рассчитать последствия от падения крупного космического тела на мегаполисы с многомиллионным населением.


В качестве примера были взяты два крупных европейских города: Лондон и Берлин. Далее с помощью математического моделирования с использованием программы The Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research (ARMOR) исследователи оценили, что произойдет с населением и с городской инфраструктурой. Результаты опубликованы на сайте arxiv.org.

Ученые взяли в качестве модели небесного тела сферический объект со следующими параметрами: диаметр 200 метров и плотность 3,1 тонны на кубический метр. «Астероид» столкнется с нашей планетой на скорости 20 км/с, под углом 45 градусов.


Падение спровоцирует масштабные последствия с образованием ударного кратера, возникновением ударной волны и сильнейшего теплового излучения. В итоге, в Берлине последствия падения столь крупного небесного тела вызовет гибель около 3,5 миллионов человек из 6-миллионного населения этого города. В Лондоне при населении в 13,9 миллиона человек может погибнуть около 8,7 миллиона.


Ученые в своей работе уточнили, что все эти модели лишь теоретические, так как падение крупного астероида на Землю явление очень редкое. Подобное происходит раз в 40 тысяч лет (небесное тело с диаметром 200 метров) или раз в 1000 лет (с диаметром 50 метров).

Тем не менее, готовиться к подобному стоит. Например, разрабатывая орбитальные системы защиты планеты от внезапных угроз из космоса.


#Новости#Космос#Общество#Технологии#Наука
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