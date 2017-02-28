Падение 200-метрового астероида на Лондон



Ученые в своей работе уточнили, что все эти модели лишь теоретические, так как падение крупного астероида на Землю явление очень редкое. Подобное происходит раз в 40 тысяч лет (небесное тело с диаметром 200 метров) или раз в 1000 лет (с диаметром 50 метров).