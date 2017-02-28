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Опасная дорога в Омске: лучше обходить стороной

28 февраля 2017, 15:23
Опасная дорога в Омске: лучше обходить стороной

В городе началось активное весеннее снеготаяние. Соответственно, с сопутствующими проблемами – с гигантскими лужами от неубранного снега и с гигантскими сосульками-пиками, свисающими с крыши.


Местами, по тротуарам становится опасно ходить из-за свисающих гроздьями сосулек. В частности, в редакцию портала Gorod55.ru очевидцы прислали фотографии, сделанные в районе трамвайной остановки «кинотеатр Октябрь»:

«Кто бы почистил кровлю 2-этажного здания. Тротуар идет прямо рядом со стеной дома, над головами куча сосулек под всей крышей. Обойти невозможно, слева сугробы, а дальше трамвайная линия. Если надо добраться до остановки, все идут под этими сосульками. И это очень опасно!»



Сегодня, 28 февраля, Госжилинспекция Омской области напомнила, что все работы, связанные с уборкой снега с придомовых территорий, а также очистку кровель многоквартирных домов от скопившегося снега, наледи и сосулек, необходимо провести до 6 марта.

Затем специалисты инспекции «проверят управляющие организации на добросовестность исполнения своих обязанностей. В случае выявленных нарушений управляющим компаниям грозит ответственность в виде административного штрафа в размере от 50 000 рублей».

#Новости#Погода#ЖКХ#Недвижимость#Общество
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