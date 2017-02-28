Опасная дорога в Омске: лучше обходить стороной

«Кто бы почистил кровлю 2-этажного здания. Тротуар идет прямо рядом со стеной дома, над головами куча сосулек под всей крышей. Обойти невозможно, слева сугробы, а дальше трамвайная линия. Если надо добраться до остановки, все идут под этими сосульками. И это очень опасно!»