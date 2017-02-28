Омская достопримечательность стала частью Москвы

На стене одного из московских домов художники проекта «Арт-Фасад» нарисовали граффити на фоне Омского академического театра драмы стюардессу «Аэрофлота».
Рисунок появился в Москве на улице Большая Якиманка, 35. Граффити, как сообщается на странице проекта «Арт-Фасад» в Instagram, создано в рамках межрегиональной программы по развитию в стране туризма, таким образом, подобные изображения подскажут гражданам новые направления отдыха.
Граффити на стенах московских домов стали появляться с 2015 года при сотрудничества проекта «Арт-Фасад» с «Аэрофлотом». На сегодняшний день художники успели выполнить рисунки с изображением достопримечательностей Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Перми и Воронежа.
Фото: instagram.com/artfasad