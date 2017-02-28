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Омская достопримечательность стала частью Москвы

28 февраля 2017, 08:28
Развитие туризма.

На стене одного из московских домов художники проекта «Арт-Фасад» нарисовали граффити на фоне Омского академического театра драмы стюардессу «Аэрофлота».

Рисунок появился в Москве на улице Большая Якиманка, 35. Граффити, как сообщается на странице проекта «Арт-Фасад» в Instagram, создано в рамках межрегиональной программы по развитию в стране туризма, таким образом, подобные изображения подскажут гражданам новые направления отдыха.


Граффити на стенах московских домов стали появляться с 2015 года при сотрудничества проекта «Арт-Фасад» с «Аэрофлотом». На сегодняшний день художники успели выполнить рисунки с изображением достопримечательностей Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Перми и Воронежа.


Фото: instagram.com/artfasad

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