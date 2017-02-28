Омская достопримечательность стала частью Москвы

На стене одного из московских домов художники проекта «Арт-Фасад» нарисовали граффити на фоне Омского академического театра драмы стюардессу «Аэрофлота».



Рисунок появился в Москве на улице Большая Якиманка, 35. Граффити, как сообщается на странице проекта «Арт-Фасад» в Instagram, создано в рамках межрегиональной программы по развитию в стране туризма, таким образом, подобные изображения подскажут гражданам новые направления отдыха.