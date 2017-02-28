Омск с 1 марта останется без маршруток

23 транспортные единицы, принадлежащие четырем омским ИП, уйдут с маршрута 47Н (Гашека – 21-ая Амурская). Перевозчик ИП Меняйлов И.Н. на маршруте №56 (Онкодиспансер – 3-я Железнодорожная) снимет 21 транспортную единицу, а на маршруте № 58Н (Чкаловский – ПО «Иртыш») – 12 единиц. С маршрута № 68 (МСЧ9 – СНТ «Заря-2») уйдет 9 ГАЗелей ИП Ибрагимова Д.Ю. На 10 маршруток меньше станет на маршруте № 73Н, изменения затронут троих перевозчиков – В.В. Занина, А.А. Крылова и М.В. Федорова.



Маршрут № 89Н (Лобкова – поселок Дальний) потеряет две транспортные единицы предпринимателей М.Н. Семыкина и А.А. Яловенко. Три перевозчика – А.А. Дроздова, К.В. Табаченко и К.С. Чередниченко – снимут с маршрута № 97 (Амурский-2 – МСЧ-9) в общей сложности 23 маршрутки. На маршруте № 117Н (Лобкова – Новая Станица) количество транспортных единиц сократится на три, на маршруте № 125Н (Партизанская – микрорайон «Входной») – на десять ГАЗелей.



С маршрута № 202 (СНТ «Медик» - 50 лет Октября) уйдет 14 ГАЗелей, с маршрута № 270 (ОНПЗ - ОБИ) – 9 ГАЗелей, а маршрут № 271 (Николаевка - ОНПЗ) потеряет 20 транспортных единиц. Перевозчики В.М. Бабайцев и И.В. Чанов, работающие на маршруте № 275 (МЧС-9 - Дергачева) снимут 17 ГАЗелей. Количество транспорта на маршруте № 302 (ОНПЗ – поселок Новостройка) сократится на 29 единиц, маршруток № 319 (поселок Дальний – Красноярский тракт) станет меньше на 23 единицы, маршруток № 329 (ДСК-2 - ОНПЗ) – на 15 единиц.