Омск с 1 марта останется без маршруток

По решению омского департамента транспорта, с 1 марта 2017 года маршрутная сеть Омска претерпевает значительные изменения – с дорог города уходит порядка 400 «ГАЗелей», относящихся к классу маловместительных автобусов. Согласно документу, подготовленному в департаменте, с началом весны с 31 маршрута уйдут транспортные средства вместимостью до 13 мест. Это значит, что 53 перевозчика, работающие на данных маршрутах, снимут с рейса сотни «ГАЗелей».
- Совместно с перевозчиками мы решили, что в 2017 году с омских дорог должны уйти "Газели", транспорт вместительностью до 13 пассажиров. Всего станет меньше примерно на 500 единиц, - отмечал ранее замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов в разговоре с порталом Gorod55.ru.
С маршрута 8Н (МПК «Компур» - МСЧ-9) уйдут две ГАЗели, принадлежащие ИП Ротар Е.В. На маршруте №11 (21-ая Амурская – микрорайон Загородный) станет на 12 маршруток меньше, изменения коснутся индивидуальных предпринимателей Залялитдинова Ф.Ф., Локоткова М.В., Семыкина М.Н., Специальной М.А.
23 транспортные единицы, принадлежащие четырем омским ИП, уйдут с маршрута 47Н (Гашека – 21-ая Амурская). Перевозчик ИП Меняйлов И.Н. на маршруте №56 (Онкодиспансер – 3-я Железнодорожная) снимет 21 транспортную единицу, а на маршруте № 58Н (Чкаловский – ПО «Иртыш») – 12 единиц. С маршрута № 68 (МСЧ9 – СНТ «Заря-2») уйдет 9 ГАЗелей ИП Ибрагимова Д.Ю. На 10 маршруток меньше станет на маршруте № 73Н, изменения затронут троих перевозчиков – В.В. Занина, А.А. Крылова и М.В. Федорова.
Маршрут № 89Н (Лобкова – поселок Дальний) потеряет две транспортные единицы предпринимателей М.Н. Семыкина и А.А. Яловенко. Три перевозчика – А.А. Дроздова, К.В. Табаченко и К.С. Чередниченко – снимут с маршрута № 97 (Амурский-2 – МСЧ-9) в общей сложности 23 маршрутки. На маршруте № 117Н (Лобкова – Новая Станица) количество транспортных единиц сократится на три, на маршруте № 125Н (Партизанская – микрорайон «Входной») – на десять ГАЗелей.
С маршрута № 202 (СНТ «Медик» - 50 лет Октября) уйдет 14 ГАЗелей, с маршрута № 270 (ОНПЗ - ОБИ) – 9 ГАЗелей, а маршрут № 271 (Николаевка - ОНПЗ) потеряет 20 транспортных единиц. Перевозчики В.М. Бабайцев и И.В. Чанов, работающие на маршруте № 275 (МЧС-9 - Дергачева) снимут 17 ГАЗелей. Количество транспорта на маршруте № 302 (ОНПЗ – поселок Новостройка) сократится на 29 единиц, маршруток № 319 (поселок Дальний – Красноярский тракт) станет меньше на 23 единицы, маршруток № 329 (ДСК-2 - ОНПЗ) – на 15 единиц.
Также сокращение количества ГАЗелей коснулось маршрутов № 331 (13 единиц), № 345 (18 единиц), № 349 (5 единиц), № 386 (4 единицы), № 392 (6 единиц), № 394 (4 единицы), № 395 (20 единиц), № 410 (1 единица), № 419 (30 единиц), № 421 (15 единиц), № 430 (7 единиц), № 434 (5 единиц) и № 511 (2 единицы).
На освободившиеся в результате отмены ГАЗелей маршруты «привлекут новых перевозчиков с более современным и комфортным подвижным составом». Основное условие для новых транспортных единиц – вместительность не менее 18 пассажиров. По словам Кожухова, меры по отмене маршруток связаны с приведением работы перевозчиков в соответствие с законодательством, исполнением представления омской прокуратуры.