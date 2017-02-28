Омичей освободили от уплаты налогов

Правда, в эту группу входят только лица, которые относятся к категории самозанятых.
Отмечается, что граждане считаются самозанятыми, если они осуществляют следующие функции: услуги по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; услуги репетиторства; услуги по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. Физические лица, оказывающие услуги населению для личных нужд или так называемые «самозанятые» граждане, в 2017-2018 годах освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов.
Важное условие: самозанятый гражданин не имеет права привлекать наемных работников и оформляться как индивидуальный предприниматель.
Для того, чтобы освободиться от уплаты налогов, самозанятые граждане должны заранее уведомить налоговый орган о своей деятельности.
По данным налоговой инспекции, по состоянию на 1 февраля 2017 года в налоговые органы Омского региона не поступали сообщения от граждан о постановке на учет.
По материалам пресс-службы регионального правительства
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