На технику для дорожников в мэрии Омска выделили еще 10,5 миллионов

По данным технической документации к аукциону, у машин должен быть дизельный двигатель мощностью не менее 48 лошадиных сил, двухосный прицеп, не менее 2 отсеков для размещения щебня, объемом от 2,4 кубометров, также шнеки для подачи щебня, гидравлическая система подачи бутумной эмульсии. Размер бака для битумной эмульсии должен составлять 1 100 литров или более. Гарантийный срок работы машины – 12 месяцев или 800 моточасов.

Товар должен быть поставлен в течение 50 дней с момента заключения договора.