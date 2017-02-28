На технику для дорожников в мэрии Омска выделили еще 10,5 миллионов

В омской мэрии выделено еще 10,5 миллионов рублей на покупку новой дорожной техники. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства приобретут три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог.
Накануне, 27 февраля, объявлен открытый аукцион на закупку машин для ямочного ремонта. Всего планируется закупить три единицы спецтехники на сумму 10 548 000 рублей, цена за единицу – порядка 3,516 миллионов рублей.
По данным технической документации к аукциону, у машин должен быть дизельный двигатель мощностью не менее 48 лошадиных сил, двухосный прицеп, не менее 2 отсеков для размещения щебня, объемом от 2,4 кубометров, также шнеки для подачи щебня, гидравлическая система подачи бутумной эмульсии. Размер бака для битумной эмульсии должен составлять 1 100 литров или более. Гарантийный срок работы машины – 12 месяцев или 800 моточасов.
Товар должен быть поставлен в течение 50 дней с момента заключения договора.
В целях экономии бюджетных средств начальную (максимальную) цену договора в мэрии определили на основании ценовой информации, предоставленной тремя потенциальными поставщиками. В частности, среди предложенных цен фигурируют такие суммы, как 3,586 миллионов, 3,69 миллионов, 3,516 миллионов. Именно по последней цене определена цена договора.