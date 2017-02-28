Минфин займет у россиян 20-30 миллиардов рублей, выпустив гособлигации

По словам главы Минфина, чем дольше владелец облигации будет иметь ее у себя, тем больше будет купон, то есть платежный процент по ценной бумаге. В первый год в нынешних условиях доходность составит 7,5%, а в третий – 10,5%. Таким образом, за три года средняя ставка составит 8,5%, при этом отмечается, что средняя доходность в банках нашей страны по вкладам в настоящее время составляет около 8%.