Минфин займет у россиян 20-30 миллиардов рублей, выпустив гособлигации

В апреле нынешнего года Минфин хочет разместить первый выпуск «народных ОФЗ». Приобрести подобные облигации можно будет в Сбербанке и ВТБ24, сообщает
Антон Силуанов, возглавляющий Минфин, на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил, что облигации федерального займа для населения будут обладать нарастающим купонным доходом, кроме того, их можно будет наследовать, но не перепродавать другим физическим лицам.
По словам главы Минфина, чем дольше владелец облигации будет иметь ее у себя, тем больше будет купон, то есть платежный процент по ценной бумаге. В первый год в нынешних условиях доходность составит 7,5%, а в третий – 10,5%. Таким образом, за три года средняя ставка составит 8,5%, при этом отмечается, что средняя доходность в банках нашей страны по вкладам в настоящее время составляет около 8%.
Выпускаться ОФЗ будут на три года, выплата доходность будет осуществляться каждые полгода. Что касается досрочного погашения, без потери доходности это можно сделать по истечении одного года.
В 2017 году объем выпуска составит от 20 до 30 миллиардов рублей. Сбербанку и ВТБ24, выступающим в качестве банков-агентов, будет предоставлена возможность приобретения ОФЗ в режиме онлайн. Возможность расширения списка банков-агентов будет рассматриваться после нынешнего года.
Минфин, по словам Антона Силуанова, рассчитывает, что покупка ОФЗ будет осуществляться гражданами на, так называемые «деньги под подушкой», то есть денежные средства, которые еще не были в банковской системе.
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