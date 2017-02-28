Мэрия заплатит 2,9 миллиона за новую дорожную разметку

Департамент транспорта Омска объявил аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города. Стоимость работ оценена в 2 953 690,04 рублей, а общая площадь разметки составит 20 274,5 квадратных метра, охватив 50 улиц города.



Срок подачи заявок на участие в аукционе завершится уже 7 марта, а рассмотрение первых частей заявок – 13 марта. Дата проведения электронного аукциона назначена на 16 марта 2017 года. Согласно данным документации к аукциону, работы пройдут в два этапа: по 20 мая текущего года будет обновлена разметка на 36 дорогах, с 21 мая по 20 июня – еще на 14. По установленным в аукционе ограничениям, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.