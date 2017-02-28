Мэрия заплатит 2,9 миллиона за новую дорожную разметку

Департамент транспорта Омска объявил аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города. Стоимость работ оценена в 2 953 690,04 рублей, а общая площадь разметки составит 20 274,5 квадратных метра, охватив 50 улиц города.
Срок подачи заявок на участие в аукционе завершится уже 7 марта, а рассмотрение первых частей заявок – 13 марта. Дата проведения электронного аукциона назначена на 16 марта 2017 года. Согласно данным документации к аукциону, работы пройдут в два этапа: по 20 мая текущего года будет обновлена разметка на 36 дорогах, с 21 мая по 20 июня – еще на 14. По установленным в аукционе ограничениям, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Среди объектов улично-дорожной сети Омска, где планируется нанести дорожную разметку на первом этапе, названы участки улиц Шаумяна, 1-я Красной звезды, 1-я Марьяновская, 1-я Трамвайная, Леонова, Воровского, Транссибирская, 60 лет Победы, Ленина, Певцова, Партизанская, Ивана Алексеева, Таубе, Тарская, Спартаковская, Интернациональная, Гагарина (и Комсомольский мост), Масленникова, Маршала Жукова, Красный Путь, 70 лет Октября, Конева, Фрунзе, Булатова, Енисейская. Также в перечне объектов указаны участки дороги на Банковском переулке, Соборной и Ленинградской площадях, парковки у Парка Победы, Иртышской набережной, дороги под Сухим пролетом, Черлакского тракта, дороги от федеральной трассы М-51 до поселка Черемуховское. Всего на первом этапе – до 20 мая – разметку нанесут на площади в 9 571 квадратный метр, из которой продольной горизонтальной разметки – 7039 квадратных метров, дорожной разметки типа «зебра» - 2 532 квадратных метра.
Во втором этапе, с 21 мая по 20 июня, разметку нанесут на объекты улично-дорожной сети, расположенные на улицах 10 лет Октября, 2-я Солнечная, Маршала Жукова, Масленникова, Красный Путь, Дианова, Герцена, Жуковского, Лукашевича, Светловская, Крупской, а также на проспекте Мира и на Ленинградском мосту. Всего за данный этап необходимо нанести разметку на площади в 10 703,5 квадратных метров, из которых 14 971,5 метр – продольная горизонтальная дорожная разметка, а 5 303 – разметка типа «зебра».
Согласно технической документации к аукциону, при выполнении работ используется растворитель марки 646 и краска для нанесения дорожной разметки – эмаль белого цвета, внешне как однородная матовая пленка. В числе требований к краске – время высыхания не более 30 минут при температуре около 20 градусов, коэффициент яркости не менее 60% и стойкость пленки к постоянному воздействию воды от 48 часов.