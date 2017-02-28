Электровоз с 69 вагонами загорелся в пути следования под Омском

Сообщение о возгорании электропоезда в пути следования вблизи сельского поселения XVI Партсъезд Любинского района поступила в дежурную часть пожарно-спасательной группы накануне в 18:15. Получив сигнал о возгорании кабеля в электровозе, на место происшествия были дислоцированы силы МЧС в составе 16 человек и 4 единиц техники, 1 звено газодымовой защиты, кроме этого к ликвидации пожара привлекался пожарный поезд.
На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кабеля и линий электропроводов, задымление внутри электровоза. В целом, поезд состоял из 69 вагонов, груженных углем.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области пояснили, что ликвидацию возгорания осложняло высокое напряжение, под которым находился поезд. Для того, чтобы отключить состав от электропитания понадобилось дополнительное время. После обесточивания сети совместными усилиями команды пожарного поезда станции Омск-Пассажирский, сотрудников Федеральной противопожарной службы, добровольной пожарной команды поселка Камышовский происшествие было ликвидировано за один час и девять минут.
В результате огнем повреждено 4 погонных метра электрических проводов и кабеля, закопчен машинный отсек электропоезда. Пострадавших среди людей нет. Серьезных повреждений транспортной сети не допущено.
По данному факту назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства возгорания электропоезда в Любинском районе. По предварительным данным оно произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Фото: 55.mchs.gov.ru