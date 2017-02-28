Электровоз с 69 вагонами загорелся в пути следования под Омском

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области пояснили, что ликвидацию возгорания осложняло высокое напряжение, под которым находился поезд. Для того, чтобы отключить состав от электропитания понадобилось дополнительное время. После обесточивания сети совместными усилиями команды пожарного поезда станции Омск-Пассажирский, сотрудников Федеральной противопожарной службы, добровольной пожарной команды поселка Камышовский происшествие было ликвидировано за один час и девять минут.