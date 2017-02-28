Двораковский получит к пенсии 30 тысяч доплаты за мэрство

Накануне в омской мэрии на пресс-конференции Инны Парыгиной, заместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов и контроля обсудили ситуацию с городским бюджетом. Одним из актуальных оказался вопрос "пенсионных парашютов" для чиновников, бюджетников.
По словам Парыгиной, на эти цели ежегодно выделяется по 27 миллионов:
- Вот что я хотела бы отметить. На этот счет многое говорится с возмущением. Есть льготный период, льготное содержание. У педагогов должно быть 25 лет стажа, у военнослужащих и полицейских - 20 лет стажа, также судьи и работники прокуратуры обеспечиваются содержанием. Такая большая отрасль, как газовая промышленность, обязательно поддерживает своих пенсионеров на предмет медобслуживания и другой поддержки, - говорит Парыгина.
"Для населения эта тема, может быть больная, но надо понимать, что чиновник любого уровня находится под тройной лупой", уверена Инна Парыгина.
То, что во многих отраслях разрешено (с позиций ведения бизнеса и других), им не разрешено, отмечает заммэра. Она подчеркивает, что чиновнику разрешена только преподавательская деятельность.
- Много ограничительных процедур, связанных с контролем за расходами и доходами. Мне кажется справедливым, что люди, которые вложили в город большую часть своей жизни и принимали серьезные политические решения, чтобы удержать город на определенной траектории развитии, при выходе на пенсию будут получать какую-то доплату. Это немного, не сто тысяч, а 10-20-30 тысяч рублей в зависимости от должности, которую занимал. Если целым городом руководил, получит порядка 30 тысяч рублей, - говорит Инна Парыгина.
Вероятно, действующий градоначальник Вячеслав Двораковский при выходе на пенсию получит доплату к пенсии в 30 тысяч рублей.
- Сами оцените, у нас в городе за постсоветский период не было никакой катастрофы. Это в том числе заслуга чиновников, - заключает директор департамента финансов и контроля.