Двораковский получит к пенсии 30 тысяч доплаты за мэрство

- Много ограничительных процедур, связанных с контролем за расходами и доходами. Мне кажется справедливым, что люди, которые вложили в город большую часть своей жизни и принимали серьезные политические решения, чтобы удержать город на определенной траектории развитии, при выходе на пенсию будут получать какую-то доплату. Это немного, не сто тысяч, а 10-20-30 тысяч рублей в зависимости от должности, которую занимал. Если целым городом руководил, получит порядка 30 тысяч рублей, - говорит Инна Парыгина.