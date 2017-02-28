Два младенца внезапно скончались в Омске



«По фактам младенческой смерти в Омском регионе назначены и проводятся судебные медицинские экспертизы. Первый случай произошёл накануне в Советском округе города Омска. Ребенок родился декабре прошлого года, на момент смерти ему было 2 месяца. Вторая смерть зарегистрирована в Омском районе. Младенец, родившийся в январе этого года, скончался сегодня утром. Стоит отметить, что телесных повреждений на телах умерших детей нет, никто из младенцев не болел».

