Город55
ГлавноеВсе новости

Два младенца внезапно скончались в Омске

28 февраля 2017, 13:54
Подключился следственный комитет.

За прошедшие сутки в Омской области зарегистрированы два случая внезапной младенческой смерти.


Подробности несчастных случаев порталу Gorod55 прокомментировали в пресс-службе следственного комитета СУ России по Омской области:


«По фактам младенческой смерти в Омском регионе назначены и проводятся судебные медицинские экспертизы. Первый случай произошёл накануне в Советском округе города Омска. Ребенок родился декабре прошлого года, на момент смерти ему было 2 месяца. Вторая смерть зарегистрирована в Омском районе. Младенец, родившийся в январе этого года, скончался сегодня утром. Стоит отметить, что телесных повреждений на телах умерших детей нет, никто из младенцев не болел».

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31