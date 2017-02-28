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Депутаты не могут понять, что важнее для омичей: парковки или дома

28 февраля 2017, 12:23
Нет кворума.

Сегодня, 28 февраля, в Горсовете прошло заседание рабочей группы, которая рассматривает порядок и места создания парковочных мест в городе, в том числе и на платной основе. Депутаты уже в течение двух лет рассматривают этот вопрос, но пока так и не пришли к какому-то решению.

«Первоначально у нас были парковки плоскостные, линейные, вдоль дорог. Сегодня администрация предложила парковки отдельно стоящие. Зонирована территория города. Найдены места, которые принадлежат администрации Омска, либо неразграниченные земли, места, которые реально можно использовать», - рассказал член рабочей группы Алексей Саяпин.

В этот раз обсуждалось, что делать с земельным участком на улице Фрунзе (пересечение улиц Фрунзе и Тарской). Предлагается несколько вариантов использования земли - либо продать участок на аукционе и построить там дом (на этом месте снесено старое деревянное здание), либо использовать это место под парковку.

«Улица Фрунзе - там постоянный затык. В непосредственной близости находится областной суд. Туда приезжает большое количество людей. И сейчас надо принять решение, что будет более интересным для жителей – либо продать земельный участок и заработать денег, либо сделать там парковку», - отметил Алексей Саяпин.

Принять какое-либо решение сегодня депутатам не удалось, поскольку не набралось кворума для голосования. Следующая встреча рабочей группы запланирована на 22 марта.


Фото: иллюстрация

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