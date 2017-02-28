Депутаты не могут понять, что важнее для омичей: парковки или дома

Сегодня, 28 февраля, в Горсовете прошло заседание рабочей группы, которая рассматривает порядок и места создания парковочных мест в городе, в том числе и на платной основе. Депутаты уже в течение двух лет рассматривают этот вопрос, но пока так и не пришли к какому-то решению.