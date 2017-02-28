Четыре иномарки разбились в крупном ДТП в Омске



Итог ДТП: автоледи, управлявшая Mazda-3, а также ее пассажиры – девочка 2004 года рождения и женщина 1960 года рождения осмотрены медиками и отпущены, а мальчик 2011 года рождения - доставлен в больницу.

По данному факту назначена и проводится проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

