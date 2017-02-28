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Четыре иномарки разбились в крупном ДТП в Омске

28 февраля 2017, 10:48
Один из пострадавших госпитализирован.

Стали известны подробности массового дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне в Омске.


По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, сообщение об аварии на улице Новокирпичная поступило в дежурную часть Госавтоинпекции вчера вечером, в 19:20.


Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили: водитель автомобиля Acura, мужчина 1985 года рождения, при движении по улице Новокирпичная со стороны улицы Машиностроительная в направлении Сибирского проспекта, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем марки Mazda-3, которым управляла женщина 1982 года рождения.


В результате этого удара Mazda-3 столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился мужчина 1958 года рождения, последний, в свою очередь, допустил столкновение с попутным автомобилем Mazda Familia под управлением мужчины 1982 года рождения.


Итог ДТП: автоледи, управлявшая Mazda-3, а также ее пассажиры – девочка 2004 года рождения и женщина 1960 года рождения осмотрены медиками и отпущены, а мальчик 2011 года рождения - доставлен в больницу.
По данному факту назначена и проводится проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

Фото: vk.com/chp55

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