Четыре иномарки разбились в крупном ДТП в Омске

Стали известны подробности
По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, сообщение об аварии на улице Новокирпичная поступило в дежурную часть Госавтоинпекции вчера вечером, в 19:20.
Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили: водитель автомобиля Acura, мужчина 1985 года рождения, при движении по улице Новокирпичная со стороны улицы Машиностроительная в направлении Сибирского проспекта, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем марки Mazda-3, которым управляла женщина 1982 года рождения.
В результате этого удара Mazda-3 столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился мужчина 1958 года рождения, последний, в свою очередь, допустил столкновение с попутным автомобилем Mazda Familia под управлением мужчины 1982 года рождения.
Итог ДТП: автоледи, управлявшая Mazda-3, а также ее пассажиры – девочка 2004 года рождения и женщина 1960 года рождения осмотрены медиками и отпущены, а мальчик 2011 года рождения - доставлен в больницу.
По данному факту назначена и проводится проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.
Фото: vk.com/chp55