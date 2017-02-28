5-летний ребенок получит 10 тыс компенсации за потоп в Омской области

По данному факту в ходе назначенной проверки установлено следующее: минувшей весной в связи с обильным снеготаянием на территории Седельниковского района произошло существенное поднятие уровня воды в реках, что и спровоцировало паводок. В зону подтопления вошли три населенных пункта района, а с одним из них нарушено транспортное сообщение - деревней Денисовка. Кроме этого, на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем утвержден список граждан, которые нуждаются в оказании единовременной денежной компенсации в размере 10 тысяч рублей, выплачивающейся из резервного фонда Правительства России. Однако, в вышеуказанный список необоснованно не включен пятилетний житель деревни Денисовка по причине отсутствия регистрации постоянного места жительства на территории населенного пункта, хотя родители ребенка подали соответствующее заявление. Также установлено, что мальчик в момент паводка проживал с мамой, которую включили в данный список.