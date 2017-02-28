5-летний ребенок получит 10 тыс компенсации за потоп в Омской области

После вмешательства прокурора пятилетний житель Седельниковского района будет включен в список граждан, пострадавших от паводка, и, соответственно, приобретет право на получение единовременной денежной выплаты.
В районную прокуратуру с заявлением обратилась мать 5-летнего ребенка. Она пояснила, что в деревне Денисовка, где они проживали во время весеннего половодья, был объявлен режим ЧС. Однако, в составленный список пострадавших от паводка граждан ее сын включен не был по причине того, что он не имел регистрации постоянного места жительства на территории деревни.
По данному факту в ходе назначенной проверки установлено следующее: минувшей весной в связи с обильным снеготаянием на территории Седельниковского района произошло существенное поднятие уровня воды в реках, что и спровоцировало паводок. В зону подтопления вошли три населенных пункта района, а с одним из них нарушено транспортное сообщение - деревней Денисовка. Кроме этого, на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем утвержден список граждан, которые нуждаются в оказании единовременной денежной компенсации в размере 10 тысяч рублей, выплачивающейся из резервного фонда Правительства России. Однако, в вышеуказанный список необоснованно не включен пятилетний житель деревни Денисовка по причине отсутствия регистрации постоянного места жительства на территории населенного пункта, хотя родители ребенка подали соответствующее заявление. Также установлено, что мальчик в момент паводка проживал с мамой, которую включили в данный список.
Прокуратура выявила в действиях районной администрации нарушения, связанные со сферой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с этим, с целью восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего жителя Седельниковского района, прокурор обратился с иском в суд о признании за ним права на получение единовременной материальной помощи, а также о возложении обязанности на орган местного самоуправления включить его в соответствующий список. Отмечается, что районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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