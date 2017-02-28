17-летний студент с «солью» на 20 миллионов рублей задержан в Омске

При личном досмотре подозреваемого, 17-летнего студента одного из омских колледжей, обнаружена партия синтетической «соли» весом более 3 килограммов, сообщает пресс-служба регионального УНК УМВД России.
Досмотр проведен сотрудниками УНК УМВД России по Омской области в подъезде дома на улице 24-й Северной. Изъятая партия наркотиков составляет 150 тысяч разовых доз в уличном эквиваленте. Также подсчитана розничная стоимость этого наркотика на «черном рынке» - около 20 миллионов рублей.
Отмечается, что по материалам проверки следственным отделом по Центральному округу СУ СК России по Омской области в отношении ранее судимого подростка возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 статье 228.1 части 5 Уголовного кодекса РФ – покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.
Учитывая возраст молодого человека и нормы действующего законодательства, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Кроме этого, полицейские назначили и проводят комплекс мероприятий, основной целью которых является выявление дополнительных фактов причастности задержанного к незаконному обороту наркотиков.
По данным правоохранительных органов, с начала 2017 года сотрудниками УНК УМВД России по Омской области задержаны четверо несовершеннолетних граждан и установлена их причастность к незаконному обороту наркотиков.
Предупреждение:
Не верьте заманчивым предложениям в сети Интернет о быстром и высоком ежемесячном заработке – как правило, это и есть объявления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, а это, в свою очередь, уголовная ответственность.
Фото: 55.мвд.рф