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Зонд НАСА сфотографировал загадочные объекты в кольцах Сатурна

27 февраля 2017, 20:05
Необычные структуры.

Во время последнего сближения и полета зонд Cassini получил фотографии необычно крупных объектов, находящихся внутри одного из внешних колец Сатурна, сообщает NASA.

Сегодня в 13-й раз Cassini пролетит через кольца Сатурна, сделав фотографии с расстояния в 8,7 тысячи километров от их поверхности кольца F, а также произведет замер температуры поверхности спутника планеты Энцелада, в подледном океане которого, по мнению ученых, может быть жизнь. Также зонд измерит силы магнитного поля внутри колец и постарается обнаружить следы другого спутника Сатурна Дионы.

При прошлом полете через кольца Cassini сделал фотографии, которые были опубликованы NASA на нынешней недели, с аналогичного расстояния при сближении с кольцом F. Зонд запечатлел две странные структуры, которые «перемешивали» пыль в кольце, они были открыты в прошлом году и называются учеными F16QA и F16QB. Предполагается, что эти объекты диаметром в несколько сотен метров представляют собой фрагменты астероидов или иных каменистых объектов


Следующий пролет зонда через кольца намечен на начало марта, тогда Cassini попытается впервые произвести замер концентрации гелия и водорода в атмосфере Сатурна, сделает несколько высококачественных «ночных» снимков колец, изучит химический состав ее верхних слоев.


На сегодняшний день ученые считают, что кольца Сатурна возникли в первые дни существования Солнечной системы при разрушении «зародыша» планеты. При сближении с планетой он был разорван и раздроблен приливными силами на множество осколков, образовав материал будущих колец.


Фото: nasa.gov

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