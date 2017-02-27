Зонд НАСА сфотографировал загадочные объекты в кольцах Сатурна

При прошлом полете через кольца Cassini сделал фотографии, которые были опубликованы NASA на нынешней недели, с аналогичного расстояния при сближении с кольцом F. Зонд запечатлел две странные структуры, которые «перемешивали» пыль в кольце, они были открыты в прошлом году и называются учеными F16QA и F16QB. Предполагается, что эти объекты диаметром в несколько сотен метров представляют собой фрагменты астероидов или иных каменистых объектов