Зонд НАСА сфотографировал загадочные объекты в кольцах Сатурна

Во время последнего сближения и полета зонд Cassini получил фотографии необычно крупных объектов, находящихся внутри одного из внешних колец Сатурна, сообщает NASA.
Сегодня в 13-й раз Cassini пролетит через кольца Сатурна, сделав фотографии с расстояния в 8,7 тысячи километров от их поверхности кольца F, а также произведет замер температуры поверхности спутника планеты Энцелада, в подледном океане которого, по мнению ученых, может быть жизнь. Также зонд измерит силы магнитного поля внутри колец и постарается обнаружить следы другого спутника Сатурна Дионы.
При прошлом полете через кольца Cassini сделал фотографии, которые были опубликованы NASA на нынешней недели, с аналогичного расстояния при сближении с кольцом F. Зонд запечатлел две странные структуры, которые «перемешивали» пыль в кольце, они были открыты в прошлом году и называются учеными F16QA и F16QB. Предполагается, что эти объекты диаметром в несколько сотен метров представляют собой фрагменты астероидов или иных каменистых объектов
Следующий пролет зонда через кольца намечен на начало марта, тогда Cassini попытается впервые произвести замер концентрации гелия и водорода в атмосфере Сатурна, сделает несколько высококачественных «ночных» снимков колец, изучит химический состав ее верхних слоев.
На сегодняшний день ученые считают, что кольца Сатурна возникли в первые дни существования Солнечной системы при разрушении «зародыша» планеты. При сближении с планетой он был разорван и раздроблен приливными силами на множество осколков, образовав материал будущих колец.
Фото: nasa.gov