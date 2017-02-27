Зарплаты омичей, выросшие до 27 тысяч, обошли новосибирские

В 2007 году в Омском регионе средняя зарплата находилась на уровне 11 тысяч рублей, а по итогам 11 месяцев 2016 года достигла 27772 рублей, увеличившись в 2,5 раза. В то же время индекс инфляции в области составил 2,25.