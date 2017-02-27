Зарплаты омичей, выросшие до 27 тысяч, обошли новосибирские

Омская область оказалась в тройке сибирских регионов, которые имеют лучшие показатели по росту зарплаты. В регионе темпы роста зарплаты за последние десять лет превысили показатели инфляции на 12,8%, согласно составленному «
В 2007 году в Омском регионе средняя зарплата находилась на уровне 11 тысяч рублей, а по итогам 11 месяцев 2016 года достигла 27772 рублей, увеличившись в 2,5 раза. В то же время индекс инфляции в области составил 2,25.
Омская область, попавшая в тройку сибирских регионов по показателю темпов роста заработной платы относительно инфляции в 12,8%, обошла Красноярский край (12,4%), Республику Бурятию (10,3%) и Новосибирскую область (10,2%).
Среди регионов по «росту благосостояния» работающих граждан стал Чукотский автономный округ, где при росте цен в 2,02 раза, зарплаты увеличились в 2,69, таким образом, темп роста оказался выше инфляции на 33,2%. На второй позиции расположилась Якутия (31,9%), а на третьем – республика Дагестан (28,8%).
С худшими показателями тройку данного рейтинга замыкают Чечня (-21,4%), Ханты-Мансийский автономный округ (-14%), Свердловская область (-9,5%).
По России за последние 10 лет цены увеличились в 2,39 раза, а среднемесячная заработная плата выросла с 13,6 тысяч рублей до 35,7 тысяч (в 2,63 раза). Таким образом, по стране рост зарплаты оказался на 9,9% быстрее увеличения цен.
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