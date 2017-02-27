Внесены изменения в области автомобильных перевозок

Как сообщил старший помощник прокурора г. Омска Шулицкий Д.А. Постановлением Правительства РФ от 20.07.2016 № 700 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» внесены изменения в п. 2.1.1 Правил дорожного движения РФ, в соответствии с которыми в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, водитель обязан иметь и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта карточку допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок, путевой лист и документы на перевозимый груз, специальные разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, а также предоставлять транспортное средство для осуществления весового и габаритного контроля.