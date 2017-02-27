Цены на омский бензин стали одними из самых низких в стране

Согласно данным Росстата, на 20 февраля в Омске средняя стоимость бензина марки АИ-80 равнялась 31,2 рубля, марки АИ-90 составляла 34,1 рубля, марки АИ 95 и выше – 38,13 рублей. В среднем в нашем городе цена бензина составляет 35,17 рублей, подорожав с начала 2017 года на 0,04 рубля.