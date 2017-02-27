Цены на омский бензин стали одними из самых низких в стране

В Омске средние цены бензина достигли 35,17 рублей за литр, что ниже среднероссийского уровня на 1,73 рубля.
Согласно данным Росстата, на 20 февраля в Омске средняя стоимость бензина марки АИ-80 равнялась 31,2 рубля, марки АИ-90 составляла 34,1 рубля, марки АИ 95 и выше – 38,13 рублей. В среднем в нашем городе цена бензина составляет 35,17 рублей, подорожав с начала 2017 года на 0,04 рубля.
По данным ведомства, среди городов с самыми низкими ценами на бензин в Сибири Омск занимает 5-е место, в России – 9-е место. Самый дешевый бензин в Иваново (34,55 рублей), в Красноярске (34,71 рублей) и Барнауле (34,96 рублей).
Дороже всего бензин стоит в Анадыре (53,12 рублей), Якутске (48,88 рублей) и Магадане (45,60 рублей).
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