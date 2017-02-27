Темная лошадка на пост мэра Омска

На сегодняшней встрече с журналистами депутат Госдумы РФ Андрей Голушко назвал имена кандидатов в мэры Омска, достойных занять этот пост.
Напомним, губернатор Виктор Назаров назвал три кандидатуры – руководитель омского отделения Сбербанка Игорь Меркулов, директор «Омскводоканала» Сергей Шелест, министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.
У Андрея Голушко спросили, как он относится к этим кандидатам и еще к двум фамилиям, которых фигурируют в прессе – Сергей Фролов, первый заместитель мэра и Валерий Бойко, генеральный директор АО «ГК «Титан».
«И Бойко, и Шелест, и Меркулов, и Фролов абсолютно готовы к тому, чтобы быть главой города. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Меркулову будет трудно от цифр, от дебита и кредита перейти к трубам, теплотрассам, котельным, подъездам. В силу того, что он талантливый управленец, профессионал, я думаю, какое-то время, и он в это въедет. Все остальные – им не надо ходить и узнавать городское хозяйство. Они всю свою жизнь были связаны с хозяйством города. И Шелест, и Бойко, и Фролов. Я их считаю настоящими профессионалами. И если кто-то из них возглавит город, я буду очень доволен, буду помогать, подставлю свое плечо», - ответил Андрей Голушко.
Добавив, что выбирать кандидатов будет губернатор и Горсовет, он же в этом активно не участвует и привел слова Шарля де Голя: «То, что я собираюсь делать, то, о чем я мечтаю, я узнаю из утренних газет».
«Я тут каждую неделю много чего узнаю – и кого я двигаю, и кого не двигаю», - отметил в заключение депутат.
Фото: Андрей Кутузов