Темная лошадка на пост мэра Омска

«И Бойко, и Шелест, и Меркулов, и Фролов абсолютно готовы к тому, чтобы быть главой города. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Меркулову будет трудно от цифр, от дебита и кредита перейти к трубам, теплотрассам, котельным, подъездам. В силу того, что он талантливый управленец, профессионал, я думаю, какое-то время, и он в это въедет. Все остальные – им не надо ходить и узнавать городское хозяйство. Они всю свою жизнь были связаны с хозяйством города. И Шелест, и Бойко, и Фролов. Я их считаю настоящими профессионалами. И если кто-то из них возглавит город, я буду очень доволен, буду помогать, подставлю свое плечо», - ответил Андрей Голушко.