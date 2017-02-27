Ссора в кафе, удары ножом в горло и сердце

Накануне, 26 февраля, в Калачинске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.
В 21:25 часов в одном из увеселительных заведений города Калачинска сработала кнопка тревожной сигнализации, куда выехала группа задержания вневедомственной охраны в составе прапорщиков полиции Андрея Лященко и Николая Зайцева. Работники кафе прибывшему экипажу рассказали о просьбе одного из посетителей вызвать сотрудников из-за конфликта с применением холодного оружия, который произошел между клиентами.
Установлено, что в кафе в тот вечер находилось трое граждан. Один из двух мужчин, которые распивали спиртные напитки, затеял конфликт с ожидавшим своих знакомых 36-летним гражданином. Выяснение отношений продолжилось за пределами заведения, где зачинщик набросился на 36-летнего мужчину с ножом, нанеся потерпевшему по несколько ударов в область горла, сердца и живота, а после скрылся с места происшествия.
Правоохранители, вызвав врачей, стали расспрашивать очевидцев о произошедшем. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть потерпевшего. Затем сотрудники вневедомственной охраны, услышав крик, который доносился со двора жилого дома, расположенного неподалеку, побежали в ту сторону, откуда неопределенные звуки доносились. Вскоре они увидели вооруженного мужчину в окровавленной одежде, который попытался скрыться между хозяйственных построек при виде правоохранителей.
Сотрудниками Росгвардии мужчина был задержан, его нож изъят, после он был передан вызванным сотрудникам полиции. Установлено, что прежде злоумышленник дважды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По факту случившегося убийства в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По материалам пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области
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