Ссора в кафе, удары ножом в горло и сердце

Установлено, что в кафе в тот вечер находилось трое граждан. Один из двух мужчин, которые распивали спиртные напитки, затеял конфликт с ожидавшим своих знакомых 36-летним гражданином. Выяснение отношений продолжилось за пределами заведения, где зачинщик набросился на 36-летнего мужчину с ножом, нанеся потерпевшему по несколько ударов в область горла, сердца и живота, а после скрылся с места происшествия.