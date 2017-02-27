Город55
ГлавноеВсе новости

Резкое похолодание надвигается на Омск, снег с метелью, ветер 22 м/с

27 февраля 2017, 22:07
Конец зимы – начало весны.

Тепло, пришедшее в Омский регион и порадовавшее омичей на прошлых выходных, по информации синоптиков, долго не задержится.

По данным пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, положительная температура в +2 и +3 в последний день февраля сменится на отрицательную.

Сегодня ночью, с 27 на 28 февраля, холодные воздушные массы окажут влияние на смену погоды на всей территории области. Отмечается, что в некоторых районах выпадут осадки в виде снега, местами ожидается метель, в сочетании с ветром, скорость которого может достигнуть в порывах до 22 метров в секунду, на дорогах – слабые гололедные явления. Также ночью ожидается похолодание до -7...-12 градусов.

Завтра днем по области столбики термометров зафиксируют небольшое потепление - до -2…-7, в Омске от -2 до -4. Ветер ослабнет – от 6 до 11 метров в секунду.

Максимально теплый последний день зимнего месяца про многолетним данным (начиная с 1900 года) зафиксирован в 2016 году (+1,9 градуса); наименьшая отрицательная температура зарегистрирована в 1960 году – она составила -35,1°С.

Кроме этого, в пресс-службе омского Гидрометеоцентра рассказали, каким будет первый месяц весны 2017 года.

Первые дни марта – холодные, со снегом и ветром. Ночная температура составит от минус 7 до минус 12, при прояснении до минус 12. Днем от 0 до минус 5 градусов.

По словам Наталии Криворучко, начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в марте увеличится приток солнечного света и, соответственно, тепла. По ночам будет происходить вымораживание, днем – снеготаяние.

Специалисты считают, что температурный фон нынешнего марта будет на 1,5-3 градуса выше нормы, однако, пик тепла придется на последнюю декаду месяца.


Фото: иллюстрация

#Новости#Погода#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31