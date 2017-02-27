Резкое похолодание надвигается на Омск, снег с метелью, ветер 22 м/с

Сегодня ночью, с 27 на 28 февраля, холодные воздушные массы окажут влияние на смену погоды на всей территории области. Отмечается, что в некоторых районах выпадут осадки в виде снега, местами ожидается метель, в сочетании с ветром, скорость которого может достигнуть в порывах до 22 метров в секунду, на дорогах – слабые гололедные явления. Также ночью ожидается похолодание до -7...-12 градусов.