Резкое похолодание надвигается на Омск, снег с метелью, ветер 22 м/с

Тепло, пришедшее в Омский регион и порадовавшее омичей на прошлых выходных, по информации синоптиков, долго не задержится.
По данным пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, положительная температура в +2 и +3 в последний день февраля сменится на отрицательную.
Сегодня ночью, с 27 на 28 февраля, холодные воздушные массы окажут влияние на смену погоды на всей территории области. Отмечается, что в некоторых районах выпадут осадки в виде снега, местами ожидается метель, в сочетании с ветром, скорость которого может достигнуть в порывах до 22 метров в секунду, на дорогах – слабые гололедные явления. Также ночью ожидается похолодание до -7...-12 градусов.
Завтра днем по области столбики термометров зафиксируют небольшое потепление - до -2…-7, в Омске от -2 до -4. Ветер ослабнет – от 6 до 11 метров в секунду.
Максимально теплый последний день зимнего месяца про многолетним данным (начиная с 1900 года) зафиксирован в 2016 году (+1,9 градуса); наименьшая отрицательная температура зарегистрирована в 1960 году – она составила -35,1°С.
Кроме этого, в пресс-службе омского Гидрометеоцентра рассказали, каким будет первый месяц весны 2017 года.
Первые дни марта – холодные, со снегом и ветром. Ночная температура составит от минус 7 до минус 12, при прояснении до минус 12. Днем от 0 до минус 5 градусов.
По словам Наталии Криворучко, начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в марте увеличится приток солнечного света и, соответственно, тепла. По ночам будет происходить вымораживание, днем – снеготаяние.
Специалисты считают, что температурный фон нынешнего марта будет на 1,5-3 градуса выше нормы, однако, пик тепла придется на последнюю декаду месяца.
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