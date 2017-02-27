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Омский крокодил Гена впервые за 20 лет познакомился с самкой Анфисой

27 февраля 2017, 18:31
В детском зоопарке города Омска – пополнение!

Вернее сказать, воссоединение. Стало известно, что постоянному жильцу зоопарка крокодилу Гене «подарили» спутницу – крокодилиху Анфису!


Как пояснили специалисты зоопарка, Гена долгое время жил в полном одиночестве – более 20 лет. До этого сотрудники были вынуждены напоминать посетителям, что кайман живой, потому что крокодил замирал на долгое время в одной позе.


«Все с нетерпением ждали, когда самочка каймана переедет к самцу в вольер. Теперь это случилось – семья соединилась!», - отмечают в заведении.


При первом знакомстве со стороны Гены не отмечалось никаких признаков агрессии, а кайманиха даже кокетничала…


Сегодня застать Гену в обездвиженном состоянии невозможно: кайман часто находится в движении, как в воде, так и на суше – крокодил ни на минуту не оставляет в одиночестве свою подругу: на берегу и в бассейне он всегда рядом с ней.

Также сотрудники зоопарка ждут в будущем пополнения от парочки кайманов...

По материалам сайта 55zoopark.ru

Фото: 55zoopark.ru

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