Омский крокодил Гена впервые за 20 лет познакомился с самкой Анфисой

Вернее сказать, воссоединение. Стало известно, что постоянному жильцу зоопарка крокодилу Гене «подарили» спутницу – крокодилиху Анфису!
Как пояснили специалисты зоопарка, Гена долгое время жил в полном одиночестве – более 20 лет. До этого сотрудники были вынуждены напоминать посетителям, что кайман живой, потому что крокодил замирал на долгое время в одной позе.
«Все с нетерпением ждали, когда самочка каймана переедет к самцу в вольер. Теперь это случилось – семья соединилась!», - отмечают в заведении.
При первом знакомстве со стороны Гены не отмечалось никаких признаков агрессии, а кайманиха даже кокетничала…
Сегодня застать Гену в обездвиженном состоянии невозможно: кайман часто находится в движении, как в воде, так и на суше – крокодил ни на минуту не оставляет в одиночестве свою подругу: на берегу и в бассейне он всегда рядом с ней.
Также сотрудники зоопарка ждут в будущем пополнения от парочки кайманов...
По материалам сайта 55zoopark.ru
Фото: 55zoopark.ru