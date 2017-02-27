Омск живет на 4,5 копейки

- Нам существенно пришлось переформатировать нормативно-правовую базу с точки зрения бюджетирования. Мы внедрили в конце 2012 года систему взаимодействия в электронном виде, между всеми структурными подразделениями и подведомственными учреждениями с точки зрения исполнения бюджета. Для меня был небольшой шок, когда толпы народа приходили в администрацию с платежными документами, чтобы оплатить ту или иную услугу или товар, - признается Парыгина.