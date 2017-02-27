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Омск живет на 4,5 копейки

27 февраля 2017, 21:06
О городском бюджете.

Накануне в Омске прошла пресс-конференция Инны Парыгиной, заместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов и контроля. Парыгина рассказала о ситуации с городским бюджетом.

- Нам существенно пришлось переформатировать нормативно-правовую базу с точки зрения бюджетирования. Мы внедрили в конце 2012 года систему взаимодействия в электронном виде, между всеми структурными подразделениями и подведомственными учреждениями с точки зрения исполнения бюджета. Для меня был небольшой шок, когда толпы народа приходили в администрацию с платежными документами, чтобы оплатить ту или иную услугу или товар, - признается Парыгина.


По ее словам, "модное сейчас" проектное управление начиналось с реальных муниципальных программ. Парыгина называет это «бюджетирование, ориентированное на результат»:


- Каждый рубль должен был привести к результату. Если вы посмотрите наши муниципальные программы, они размещены на сервисе «Бюджет для граждан», увидите привязку каждого рубля к тому результату, который мы перед собой ставили.


- При исполнении полномочий, возложенных на муниципалитет, как всегда имелись проблемы, - отмечает Парыгина. – Первая проблема – я об этом говорю всегда и не скрываю - недостаточность собственных доходных источников. Мы, город, продолжаем жить на пресловутые 4,5 копейки. Конечно, этого недостаточно.


По словам Парыгиной, проблемы в городе накапливались годами. Более 450 учреждений дошкольного и школьного образования, из них 11% зданий, построенных до 1940 года. "В учреждениях культуры ситуация еще сложнее".


- Да, за эти годы мы приросли в части муниципального долга на 2,5 миллиарда рублей. Хочу отметить, что на эти 2,5 миллиарда, которые мы набрали на капитальные объекты, за 2012-16 годы мы привлекли 11,7 миллиардов рублей средств вышестоящих бюджетов. ...В социальной сфере резать нечего, там нужно только увеличивать, - подытоживает глава департамента финансов и контроля.

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