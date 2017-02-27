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Омичка за один клик лишилась 40 тысяч в интернете

27 февраля 2017, 11:42
Мошенничество с онлайн-вкладами.

В полицию поступило заявление от 30-летней омички о том, что с ее банковского счета похитили денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу Омску.

Как выяснили следователи, женщину заинтересовал один из сайтов привлекающих под проценты вклады населения. Потерпевшая внесла вначале небольшую сумму и получила проценты. Затем она решила увеличить онлайн-вклад и отправила 40 тысяч рублей. После чего связь с сайтом прекратилась. На звонки и письма никто не отвечал. Потерпевшая не получила ни денег, ни процентов.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Проводятся оперативно – розыскные действия, для установления причастных к преступлению лиц.

Фото: иллюстрация

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