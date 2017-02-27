Омичка за один клик лишилась 40 тысяч в интернете

Как выяснили следователи, женщину заинтересовал один из сайтов привлекающих под проценты вклады населения. Потерпевшая внесла вначале небольшую сумму и получила проценты. Затем она решила увеличить онлайн-вклад и отправила 40 тысяч рублей. После чего связь с сайтом прекратилась. На звонки и письма никто не отвечал. Потерпевшая не получила ни денег, ни процентов.