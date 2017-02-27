Общественный транспорт в Омске переводят на повременные билеты

Известна и дата, когда омичи смогут попробовать новую услугу – май 2017 года. В марте планируется запустить систему отложенных платежей за электронные проездные билеты через электронные кошельки и систему мобильных банков. А вот в мае – в планах апробирование повременного электронного проездного билета. Напомним, что электронный повременной проездной билет предполагает возможность проезда как безлимитного, так и с определённым лимитом, для поездок в общественном транспорте Омска в указанный промежуток времени.