Общественный транспорт в Омске переводят на повременные билеты

В январе на заседании профильного комитета Горсовета директор департамента Алексей Мартыненко озвучил
Как отмечают специалисты профильного департамента, данное нововведение улучшит работу пассажирского транспорта Омска, сделает пользование автобусами, троллейбусами и трамваями более удобным.
Кроме департамента транспорта за внедрение нового способа оплаты, отвечает еще и предприятие «Пассажирсервис».
Известна и дата, когда омичи смогут попробовать новую услугу – май 2017 года. В марте планируется запустить систему отложенных платежей за электронные проездные билеты через электронные кошельки и систему мобильных банков. А вот в мае – в планах апробирование повременного электронного проездного билета. Напомним, что электронный повременной проездной билет предполагает возможность проезда как безлимитного, так и с определённым лимитом, для поездок в общественном транспорте Омска в указанный промежуток времени.
Далее в августе состоится запуск системы безналичной оплаты проезда. Безналичный способ оплаты в общественном транспорте будет осуществляться с помощью различных банковских карт бесконтактным способом по технологиям MasterCard PayPass и Visa Paywave.
В декабре омичи получат возможность заплатить за проезд, воспользовавшись банковской картой национальной платежной системы «МИР».
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