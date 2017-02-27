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Общественный транспорт в Омске переводят на повременные билеты

27 февраля 2017, 15:57
Новая услуга.

В январе на заседании профильного комитета Горсовета директор департамента Алексей Мартыненко озвучил планы оптимизации работы общественного транспорта. Одним из пунктов оптимизации является введение нового вида оплаты за проезд в муниципальном транспорте – повременные электронные проездные билеты.

Как отмечают специалисты профильного департамента, данное нововведение улучшит работу пассажирского транспорта Омска, сделает пользование автобусами, троллейбусами и трамваями более удобным.

Кроме департамента транспорта за внедрение нового способа оплаты, отвечает еще и предприятие «Пассажирсервис».

Известна и дата, когда омичи смогут попробовать новую услугу – май 2017 года. В марте планируется запустить систему отложенных платежей за электронные проездные билеты через электронные кошельки и систему мобильных банков. А вот в мае – в планах апробирование повременного электронного проездного билета. Напомним, что электронный повременной проездной билет предполагает возможность проезда как безлимитного, так и с определённым лимитом, для поездок в общественном транспорте Омска в указанный промежуток времени.

Далее в августе состоится запуск системы безналичной оплаты проезда. Безналичный способ оплаты в общественном транспорте будет осуществляться с помощью различных банковских карт бесконтактным способом по технологиям MasterCard PayPass и Visa Paywave.

В декабре омичи получат возможность заплатить за проезд, воспользовавшись банковской картой национальной платежной системы «МИР».


Фото: иллюстрация

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