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Обрушение в детсаду Омска, козырек над входом не выдержал веса снега

27 февраля 2017, 14:19
Вход закрыт и огорожен.

Накануне в Омске произошло обрушение козырька в детском саду № 388. От веса снега сломались балки, на которых закреплена конструкция, и козырек со снежным валом перекрыли подход к двери. Анонимное сообщение об инциденте появилось несколько часов назад в одном из омских пабликов ВКонтакте.


«Вот такой крах садика 388 в районе третьего разъезда увидели с утра родители и дети! Слава богу, случилось этой ночью, а не с утра, когда все идут в садик!!! Также висят большие сосульки, и с крыши свисает снег», - уточняет очевидец и подкрепляет свои слова пятью фотографиями, где видны последствия обрушения и ледяные угрозы, нависающие над детскими головами.



«Хорошо, хоть не вся крыша рухнула», пишут омичи в комментариях. Некоторые рекомендуют автору поста и родителям детей, посещающих данный детсад, отправить фотографии в прокуратуру. Один из комментаторов недоумевает о бездействии «ответственных людей и структур»:


- Неужели инстинкты самосохранения отсутствуют напрочь у них? Тут даже математически если посчитать, то дешевле будет убрать снег или отремонтировать козырек, чем потом платить моральный, материальный вред здоровью. …Зачем такие жертвы, не пойму, чего ждут.

- И в это здание пускают детей? – спрашивает еще один омич. - Выглядит страшно, видимо, ремонта не было вообще.

Ему отвечают:
- Зато, как обычно, по бумагам бюджетные средства осваиваются каждый год и в полном объеме. Плюс ещё с родителей деньги вымогают на ремонт и так далее.

- Мы туда ходили и боялись... – вспоминает омичка посещения детского сада.



Портал Gorod55.ru связался с Виталием Матвеевым, заведующим детсада № 388 на улице Красных Зорь:
- Обрушился козырек, в ночь с 26 на 27 февраля. Это дальний вход в детский сад, он не является главным. На данный момент он закрыт, огорожен и ограничен сигнальной лентой.

Учреждение продолжает работать. На вопрос, какие действия предпримут далее, Матвеев сообщил, что едет «по этому вопросу в департамент образования».

Из-за резкого потепления в Омске количество падений снега с крыш продолжает расти.

Фото: vk.com/aomsk

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