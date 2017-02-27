Обрушение в детсаду Омска, козырек над входом не выдержал веса снега

«Вот такой крах садика 388 в районе третьего разъезда увидели с утра родители и дети! Слава богу, случилось этой ночью, а не с утра, когда все идут в садик!!! Также висят большие сосульки, и с крыши свисает снег», - уточняет очевидец и подкрепляет свои слова пятью фотографиями, где видны последствия обрушения и ледяные угрозы, нависающие над детскими головами.