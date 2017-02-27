На Иртышской набережной в Омске отрыли клад

Глобальность проблемы неочищенных тротуаров в Омске, пожалуй, можно понять только весной, когда начинается откапывание городской инфраструктуры из-под толщи снега.
Горожане прислали на почту портала Gorod55.ru снимки с Иртышской набережной:
«Вот такой клад откопали неизвестные на Иртышской набережной. Скамейку высотой около 50 сантиметров полностью скрыло под толщей снега!
Вообще, в последние недели тротуар вдоль набережной со стороны Иртыша практически не чистят. Люди протаптывают дорожки сами. Видимо, ответственные лица решили деньги понапрасну не тратить – скоро весна, само рассосется. Но ведь не рассосется! Будут лужи, и набережная продолжит разрушаться. А она и так уже местами сама по себе проваливается в пустоту!»
Еще одну серию кадров горожане прислали с проспекта Маркса. Здесь та же картина: слой неочищенного снега толщиной около 40 сантиметров. Как это обычно бывает, собственники почистили только свой узкий участок тротуара. И чтобы пешеходам преодолеть высоченный перепад пришлось прорыть в «стене» снега аж две ступеньки!
Так, что весна в Омске наступит еще не скоро. Пока весь снег не растает… А его в этом году ответственные лица накопили в городе очень много.