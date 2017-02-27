На Иртышской набережной в Омске отрыли клад

Вообще, в последние недели тротуар вдоль набережной со стороны Иртыша практически не чистят. Люди протаптывают дорожки сами. Видимо, ответственные лица решили деньги понапрасну не тратить – скоро весна, само рассосется. Но ведь не рассосется! Будут лужи, и набережная продолжит разрушаться. А она и так уже местами сама по себе проваливается в пустоту!»