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Мэрия Омска закупает в лизинг 30 пассажирских автобусов

27 февраля 2017, 12:09
Госзакупка транспорта.

Автопарк муниципальных пассажирских предприятии №7 и №8 пополнится 30 автобусами, сообщает пресс-служба администрации Омска. Закупочные процедуры, установленные законодательством, уже ведутся. Планируется закупить автобусы средней вместимости марки ПАЗ – 320412-05.

«Рассчитываем приобрести автобусы на условиях лизинга», - сказали в департаменте транспорта.
По информации специалистов департамента, покупка новой техники позволит увеличить качество обслуживания омичей. Кроме того, позволит сэкономить на запчастях и ГСМ, поскольку новые машины более экономичны. Экономический эффект за год составит порядка 30 миллионов рублей.

Помимо этого, в 2017 году МП «Электрический транспорт» проведет капитальный ремонт двух троллейбусов и двух трамваев.

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