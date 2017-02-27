Мэрия Омска закупает в лизинг 30 пассажирских автобусов

«Рассчитываем приобрести автобусы на условиях лизинга», - сказали в департаменте транспорта.

По информации специалистов департамента, покупка новой техники позволит увеличить качество обслуживания омичей. Кроме того, позволит сэкономить на запчастях и ГСМ, поскольку новые машины более экономичны. Экономический эффект за год составит порядка 30 миллионов рублей.