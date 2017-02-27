Из-за гололеда в Омске столкнулись 20 автомобилей

С 27 февраля по 3 марта в Омском регионе установятся погодные условия, связанные с понижением температуры, возможным выпадением осадков в виде мокрого снега, дождя, метели и порывистого ветра, которые, в свою очередь, провоцируют образование на автодорогах скользкости - гололед и снежные накаты.
Снег, переходящий в дождь, ночью замерзающий на дорогах – явление не редкое для омских автомобилистов. В такие дни от автовладельцев требуется особое внимание и ответственность на дорогах. В связи с этим, областная Госавтоинспекция проанализировала ситуацию на омских дорогах с наступлением, так называемого периода межсезонья.
По официальным данным, сегодня только за 2 утренних часа в Омске зарегистрировано более 20 автоаварий, в результате которых пострадали только автотранспортные средства. На омских же дорогах в целом за минувшие сутки произошло 34 ДТП.
Как отмечают специалисты, самыми распространенными видами дорожно-транспортных происшествий в этих условиях становятся наезды на стоящие транспортные средства, наезды на пешеходов и наезды на препятствия.
Специалисты ГИБДД принимают ряд мер, направленных на снижение аварийности на дорогах, в частности речь идет о постоянном мониторинге дорожной обстановки. Дополнительно запланированы встречи с руководителями дорожных организаций, которые отвечают за нормативное содержание городских магистралей.
Кроме этого, будет ограничено передвижение пассажирского автотранспорта, в том числе задействованного при организованной перевозке групп детей.
В связи со сложившимися погодными условиями предельно внимательными на дорогах стоит не только водителя, но и другим участниками дорожного движения.
Известно, что на скользкой дороге хорошее сцепление передних управляемых колес имеет большое значение для безопасной езды, поэтому рекомендуется ставить на передние колеса менее изношенные шины.
Правила торможения на скользкой дороге.
При движении на льду лучше вообще не пользоваться тормозами, ими лучше воспользоваться в момент окончания остановки. Отдельное внимание стоит уделить тому факту, что в период скользкости тормозной путь увеличивается в несколько раз – об этом стоит помнить!
Не тормозите резко! Это не только бесполезно, но еще и опасно. Рекомендуется соблюдать дистанцию между автотранспортными средствами, а лучше ее увеличить в 2-3 раза, чтобы можно было в любой момент остановиться.
Пешеходам нужно помнить, что в условиях гололеда находиться вблизи движущегося транспорта очень опасно: на скользкой дороге очень сложно остановить машину! Будьте осторожны, не спешите!
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