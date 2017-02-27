Чиновников и депутата обвинили в краже жилья у омички

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главы Победительского сельского поселения Натальи Нечаевой, ее заместителя Валентины Боль, депутата Совета поселения и водителя администрации Сергея Гилей, а также специалиста администрации Лидии Дубровской завершено следственными органами СК РФ по Омской области.
Чиновники и депутат обвиняются в мошенничестве, которое было совершено с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), помимо этого, Наталья Нечаева еще обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).
Согласно данным следствия, Наталья Нечаева в 2009 году обманула женщину, у которой был долг по квартплате в 100 тысяч рублей. Глава сельского поселения заявила местной жительнице, что при подобной задолженности с регистрационного учета можно сняться лишь в случае отказа от права собственности на квартиру.
Далее заместитель Нечаевой выписал подложную доверенность на право распоряжения квартирой на имя водителя администрации Сергея Гилей от имени гражданки, а специалист администрации сняла женщину с регистрационного учета. После, найдя покупателя на квартиру Нечаева, представившись хозяйкой жилья, продала квартиру совместно с действующим по подложной доверенности водителем. Действия обвиняемых, по мнению следствия, причинили собственнице имущественный ущерб на 338 тысяч рублей.
Помимо этого, Нечаева в 2010-2011 годах, нарушив права граждан, предоставила вне очереди незаконно собственность двум своим знакомым, которые не нуждались в улучшении жилищных условий и не состояли на учете. Помещения из муниципального фонда, которые после были ими приватизированы, что причинило ущерб муниципальному образованию на сумму в 305 тысяч рублей.
Обвиняемые в ходе следствия вины не признали. Однако следствию удалось собрать достаточную законодательную базу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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