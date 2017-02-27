Чиновников и депутата обвинили в краже жилья у омички

Помимо этого, Нечаева в 2010-2011 годах, нарушив права граждан, предоставила вне очереди незаконно собственность двум своим знакомым, которые не нуждались в улучшении жилищных условий и не состояли на учете. Помещения из муниципального фонда, которые после были ими приватизированы, что причинило ущерб муниципальному образованию на сумму в 305 тысяч рублей.