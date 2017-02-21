Бритни Спирс шокировала всех голым снимком 18+

Posted 21 февраля 2017,, 04:09
Published 21 февраля 2017,, 04:09
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
317 тысяч лайков заработал новый пост Бритни Спирс на ее странице в Instagram. Известная американская певица неожиданно решила показать поклонникам себя без одежды и выложила соответствующее фото на всеобщее обозрение.
Поклонники тут же отозвались восторженными дифирамбами: «Красавица!», «Восхитительно!», «Потрясающе!».
Ну, а те, кто не столько близко к сердцу принимает творчество певицы, отметили, что фото «не первой свежести» и явно из архива.
Бритни Спирс 2017 года уже не такая «очаровательная и привлекательная», какой была с десяток лет назад.