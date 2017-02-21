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Posted 21 февраля 2017,, 04:09

Published 21 февраля 2017,, 04:09

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Бритни Спирс шокировала всех голым снимком 18+

21 февраля 2017, 04:09
Бритни Спирс шокировала всех голым снимком 18+

317 тысяч лайков заработал новый пост Бритни Спирс на ее странице в Instagram. Известная американская певица неожиданно решила показать поклонникам себя без одежды и выложила соответствующее фото на всеобщее обозрение.

Поклонники тут же отозвались восторженными дифирамбами: «Красавица!», «Восхитительно!», «Потрясающе!».

Ну, а те, кто не столько близко к сердцу принимает творчество певицы, отметили, что фото «не первой свежести» и явно из архива.

Бритни Спирс 2017 года уже не такая «очаровательная и привлекательная», какой была с десяток лет назад.

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