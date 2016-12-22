Скандал с Любочкой и Степанычем, сугробы на месте скульптур

Posted 22 декабря 2016, 10:57
Published 22 декабря 2016, 10:57
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Сегодня, 22 декабря, в первой половине дня в Арбитражном суде Омской области был рассмотрен иск предпринимателя Романа Рудакова к компании «Омский ракурс», опубликовавшей в подарочном издании работы фотохудожника Кудринского, на которых запечатлены две известные городские скульптуры - Любочка и сантехник Степаныч. Портал Gorod55.ru побывал на заседании суда и ознакомился с аргументами сторон дела.
Ранее Gorod55.ru сообщал, что авторские права на две скульптуры, ставшие символами Омска, принадлежат омскому предпринимателю Роману Рудакову. Фактически это значит, что за использование образов Степаныча и Любочки необходимо делать выплаты правообладателю:
- Независимо от того, получили вы деньги за использование образа или не получили, вы являетесь нарушителем, - уверен адвокат Игорь Колесников, представляющий в суде интересы истца. - Если бы альбом, посвященный Омску не продавался, а был подарен, иска бы не было. Я знаю, что ряд альбомов безвозмездно передан библиотекам. Омский бизнесмен выкупил 1000 экземпляров альбомов у «Омского ракурса» по 1100 рублей за штуку, - говорит адвокат.
Игорь Колесников специализируется на делах, касающихся авторских прав, интеллектуальной собственности. Он называет скульптуры Любы и Степаныча одними из самых популярных на рынке России. На данный момент Рудаков как правообладатель уже предъявил порядка четырех исков к российским организациям, в том числе и санкт-петербургской, которая использует образ Степаныча для продвижения своих услуг.
Дело №А46-15143/2016 рассматривается в областном Арбитражном суде в связи с иском Рудакова, поданным 25 октября 2016 года, о взыскании с ООО «Омский ракурс» 49 920 рублей. Согласно определению о рассмотрении дела от 28 октября, Рудаков обратился в суд с иском о взыскании «компенсации за бездоговорное распространение 3000 подарочных альбомов под названием «Омские маршруты к 300-летию города» в двукратном размере средней стоимости 3000 контрафактных экземпляров произведений».
В ходе рассмотрения дела со стороны истца поступило ходатайство с утончением требований - взыскать с «Омского ракурса» компенсацию уже в размере 7,8 миллионов рублей. Суд ходатайство удовлетворил.
На суде 29 ноября 2016 года ответчик возразил против исковых требований, ходатайствовав о необходимости приобщить к делу дополнительные документы, а также вызвать в суд в качестве третьих лиц Владимира Кияна и Владимира Кудринского, поскольку они владеют «сведениями о фактических обстоятельствах», значимых для дела.
Сегодня, 22 декабря, их должны были вызвать в качестве свидетелей. Однако они так и остались в коридоре: рассмотрение дела заняло не более двадцати минут. Представитель ответчика Евгений Машкевич ходатайствовал о привлечении администрации города Омска в суд в качестве третьего лица. По его мнению, это поможет установить, как и за чей счет, по чьему распоряжению были установлены скульптуры; кто был сторонами договора.
- Неважно, кому принадлежит скульптура, мы ведем речь об использовании ее образа, - возразил адвокат Игорь Колесников, представляющий интересы Рудакова в суде. По его словам, Рудаков имеет авторские права на образ скульптур как художественных изображений, а сами скульптуры ему не принадлежат:
- На балансе администрации находится «железо», а мы говорим об образах скульптур, будь это маленькая фигурка или иллюстрация в книге.
На вопрос судьи, нужно ли в дальнейшем привлечь и авторов скульптур, Машкевич ответил положительно. В этот раз в суд пригласили Кияна и Кудринского, в следующий раз - представителей мэрии, а потом пригласят и авторов.
- Это злоупотребление процессом, - сказала судья Крещановская. - Вы тратите наше время, затягиваете дело.
В ответ Машкевич подал устное ходатайство о привлечении представителя администрации Омска к рассмотрению дела. В итоге суд принял ходатайство истца, назначив дело к судебному разбирательству на 19 января 2017 года.
У зала суда фотограф Владимир Кудринский, привлеченный в качестве третьего лица, рассказал журналистам, что из-за ситуации с правами на скульптуры, связываться с ними не хотят даже дворники:
- Вот на днях я подошел к Степанычу, смотрю, он весь запорошен снегом. Спрашиваю у дворника, «почему не убираете?» Отвечает: «Не знаю, как подойти. Это же частные владения».
По словам Кудринского, тысячу альбомов приобрел депутат Госдумы РФ Андрей Голушко, передав их в библиотеки, школы и музеи. Напомним, если бы «Омский ракурс» передал издания напрямую в социальные учреждения, иска бы не было: Рудаков подает судебные иски в связи с коммерческим использованием образов Любочки и Степаныча.
Добавим, с авторами скульптур - архитектором Игорем Вахитовым и скульптором Сергеем Норышевым - Рудаков заключил договор отчуждения авторских прав, получив исключительные права на использование образов, при этом Рудаков регулярно выплачивает авторам вознаграждение.
Напомним, ранее о ситуации с правами на изображение омских скульптур высказывался директор департамента культуры Омска Владимир Шалак. Ситуацию он называет глупостью: туристам в нашем городе, кроме центра, смотреть нечего. А вместо того, чтобы показывать Омск в хорошем свете, людей заставляют задуматься, стоит ли фотографироваться рядом со скульптурами. Также Шалак признался, что скульптура Степаныч - не выдумка омских авторов, а «по существу, плагиат»: такие скульптуры есть во многих городах Европы.
-...Это просто изображение! Вы видите, сколько в киосках стоит Степанычей, Любочек… Что ж, со всеми теперь судиться? - спрашивает директор омского депкульта. - Это целый прецедент.