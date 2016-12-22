Скандал с Любочкой и Степанычем, сугробы на месте скульптур

Сегодня, 22 декабря, их должны были вызвать в качестве свидетелей. Однако они так и остались в коридоре: рассмотрение дела заняло не более двадцати минут. Представитель ответчика Евгений Машкевич ходатайствовал о привлечении администрации города Омска в суд в качестве третьего лица. По его мнению, это поможет установить, как и за чей счет, по чьему распоряжению были установлены скульптуры; кто был сторонами договора.