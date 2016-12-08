За один день омичи заплатили налоги на 88,5 млн рублей

Всего с начала года по конец ноября 2016 года от омских налогоплательщиков в бюджет поступило 1172 миллиона рублей по налогу на имущество, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области. Те, кто не исполнил свои налоговые обязательства, в ближайшее время получат уведомления с требованиями об оплате. За каждый день просрочки уплаты налога начисляется пеня в в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России; оплатить можно через электронные сервисы на сайте российского ФНС либо через отделения и терминалы банков.