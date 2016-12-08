За один день омичи заплатили налоги на 88,5 млн рублей

В последний день срока уплаты имущественных налогов, 1 декабря 2016 года, омичи заплатили в бюджет 88,5 миллионов рублей. Наибольшая сумма налогов выплачена по транспортному налогу и составляет 55,2 миллиона рублей. Общие суммы выплат по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц фактически совпадают - 16,6 и 16,7 миллионов рублей соответственно.
Всего с начала года по конец ноября 2016 года от омских налогоплательщиков в бюджет поступило 1172 миллиона рублей по налогу на имущество, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области. Те, кто не исполнил свои налоговые обязательства, в ближайшее время получат уведомления с требованиями об оплате. За каждый день просрочки уплаты налога начисляется пеня в в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России; оплатить можно через электронные сервисы на сайте российского ФНС либо через отделения и терминалы банков.
Всего за 11 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Омского региона поступило 53 миллиарда рублей. Эта сумма на 12,8%, или на 6 миллиардов рублей, выше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Рост объемов поступлений в консолидированный бюджет обеспечен на 53,6% по налогу на прибыль, по налогу с принижением упрощенного налогообложения - на 9,4%, по налогу на доходы физических лиц - на 5,8%, налогу на имущество - на 3,3%, а также акцизу на пиво - на 5,1%.
В числе основных источников доходов консолидированного бюджета называют налоги на доходы физлиц, на прибыль, на имущество, также акцизы на подакцизные товары и единый налог на совокупный доход; они на 93,5% обеспечили наполнение областных бюджетов за 11 месяцев текущего года. Только в ноябре в консолидированный бюджет Омской области поступило порядка пяти миллиардов рублей.