Удар коленом, разорвало мочевой пузырь – обвиняют омского полицейского

В Омске сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью задержанного. Расследование уголовного дела, возбужденного согласно пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ и части 1 статьи 111 УК РФ, завершено.
Когда задержанный был доставлен в отделение полиции, 13 февраля 2016 года, он находился в состоянии опьянения, нецензурно выражался, и в ответ на его возмущение 26-летний младший сержант ударил задержанного коленом в живот, чем причинил тяжкий вред здоровью - разрыв мочевого пузыря, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.
По данным следственных органов, преступление выявлено в службе собственной безопасности омского УМВД России. В пресс-службе омского УМВД порталу Gorod55.ru уточнили, что в настоящий момент подозреваемый временно отстранен от службы.
Во время следствия младший сержант вины не признал. Уголовное дело направлено в суд в связи с достаточной доказательственной базой, собранной следствием.