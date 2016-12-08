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Удар коленом, разорвало мочевой пузырь – обвиняют омского полицейского

8 декабря 2016, 12:48
Завершено расследование уголовного дела.

В Омске сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью задержанного. Расследование уголовного дела, возбужденного согласно пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ и части 1 статьи 111 УК РФ, завершено.

Когда задержанный был доставлен в отделение полиции, 13 февраля 2016 года, он находился в состоянии опьянения, нецензурно выражался, и в ответ на его возмущение 26-летний младший сержант ударил задержанного коленом в живот, чем причинил тяжкий вред здоровью - разрыв мочевого пузыря, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.

По данным следственных органов, преступление выявлено в службе собственной безопасности омского УМВД России. В пресс-службе омского УМВД порталу Gorod55.ru уточнили, что в настоящий момент подозреваемый временно отстранен от службы.

Во время следствия младший сержант вины не признал. Уголовное дело направлено в суд в связи с достаточной доказательственной базой, собранной следствием.

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