Удар коленом, разорвало мочевой пузырь – обвиняют омского полицейского

Когда задержанный был доставлен в отделение полиции, 13 февраля 2016 года, он находился в состоянии опьянения, нецензурно выражался, и в ответ на его возмущение 26-летний младший сержант ударил задержанного коленом в живот, чем причинил тяжкий вред здоровью - разрыв мочевого пузыря, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.