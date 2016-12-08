Триколор ТВ блокирует абонентов за комментарии в соцсетях

Клиенты оператора Триколор ТВ жалуются на блокировку аккаунтов в соцсетях при упоминании телеканалов Discovery и Eurosport, вещание которых было прекращено накануне.
На прошлой неделе Discovery пропал из перечня доступных каналов для клиентов Триколор ТВ. Ранее портал Gorod55 сообщал со ссылкой на Коммерсант, что вещание каналов группы Discovery прекращено с 1 декабря 2016 года. По словам российских представителей Discovery, договор с оператором спутникового ТВ не был продлен из-за «неприемлемых условий» сотрудничества в части доходов от абонентской платы.
Теперь, упоминая каналы, относящиеся к группе Discovery, в комментариях на официальной странице Триколор ТВ в социальной сети, пользователи могут попасть в черный список. Ряд экспертов считает, что на странице работает робот-цензор, отслеживающий и удаляющий комментарии с нежелательными словами. Добавим, в договоре Абонентского обслуживания Триколор ТВ есть пункт, согласно которому оператор, обоснованно сочтя, что действия клиента нарушают его интересы, может приостановить действие договора.
Абоненты Триколор ТВ активно обсуждают отключение Discovery и Eurosport; многие расстроены и хотят узнать причины, а также варианты замены каналов на аналоги. Официальная группа Триколор ТВ, сообщив подписчикам о приостановлении услуги, как видно на видео на Ютубе, просто удаляла комментарии пользователей, касавшиеся данной темы. Видеоролик выложен на канале «Триколор ТВ Защита прав потребителей», призывающем компанию Триколор повлиять на качество работы и отношение к пользователям.
Напомним, по данным на конец 2015 года, абонентская база Триколор ТВ составила 11,8 миллионов подписчиков, порядка трети рынка платного телевидения.