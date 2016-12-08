Триколор ТВ блокирует абонентов за комментарии в соцсетях

Теперь, упоминая каналы, относящиеся к группе Discovery, в комментариях на официальной странице Триколор ТВ в социальной сети, пользователи могут попасть в черный список. Ряд экспертов считает, что на странице работает робот-цензор, отслеживающий и удаляющий комментарии с нежелательными словами. Добавим, в договоре Абонентского обслуживания Триколор ТВ есть пункт, согласно которому оператор, обоснованно сочтя, что действия клиента нарушают его интересы, может приостановить действие договора.