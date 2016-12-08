Топливо снова растет в цене в Омске

Также зафиксировано подорожание и газового моторного топлива. Стоимость 1 литра в ноябре составила 18 рублей 63 копейки. Тогда как в октябре 1 литр голубого топлива омичам обходился в 18 рублей 11 копеек, в сентябре – 17 рублей 06 копеек. Таким образом, цена в ноябре стала на 1 рубль 57 копеек выше, чем в сентябре. За месяц газ подорожал на 52 копейки.