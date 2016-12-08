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Топливо снова растет в цене в Омске

8 декабря 2016, 12:19
Анализ цены за литр.

В территориальном органе государственной статистики подвели итоги за прошедший месяц, касающиеся цен на моторное топливо в Омской области, сообщает пресс-служба омского территориального органа государственной статистики.

Так, по подсчетам статистов, в Омской области в ноябре заметно подорожало дизельное топливо (рост составил к октябрю 1 рубль 54 копейки, к сентябрю – 1 рубль 70 копеек). Цена 1 литра солярки в ноябре составила 33 рубля 86 копеек.

Также зафиксировано подорожание и газового моторного топлива. Стоимость 1 литра в ноябре составила 18 рублей 63 копейки. Тогда как в октябре 1 литр голубого топлива омичам обходился в 18 рублей 11 копеек, в сентябре – 17 рублей 06 копеек. Таким образом, цена в ноябре стала на 1 рубль 57 копеек выше, чем в сентябре. За месяц газ подорожал на 52 копейки.

Отмечается, что цены на все виды бензина остаются на уровне. Так, за литр АИ-80 платим 30 рублей 06 копеек, АИ-92 – 33 рубля 71 копейка, АИ-95 и выше – 37 рублей 69 копеек.



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