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Электрички в Омске будут ходить по новому расписанию

8 декабря 2016, 13:46
Изменения на целый год.

С воскресенья, 11 декабря, в расписании движения пассажирских и пригородных поездов произойдут изменения. С этого дня и в течение всего следующего года (до 11 декабря 2017 года) будет действовать новый график движения поездов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Отмечается, что изменения коснутся только времени движения электросоставов, количество поездов останется на уровне прошлого года: зимой – 16-ть пар поездов в будние дни и 19-ть пар в выходные дни, летом – 18-ть и 20-ть пар зимой и летом соответственно.


Кроме этого, в целях повышения качества обслуживания и удобства пассажиров в обновленном расписании предусматривается наличие стыковок электричек, следующих в разных направлениях.


Получить более подробную информацию о расписании движения электропоездов по указанным направлениям можно в справочной службе вокзала Омск-Пригород по телефону: (3812) 44-31-52. Кроме этого, пользователи сети Интернет могут ознакомится с нововведениями на официальном сайте ОАО «Омск-Пригород», а также на ресурсе «Яндекс.Расписание».

#Новости#Транспорт#Главное#Город#Общество
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