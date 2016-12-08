Электрички в Омске будут ходить по новому расписанию

С воскресенья, 11 декабря, в расписании движения пассажирских и пригородных поездов произойдут изменения. С этого дня и в течение всего следующего года (до 11 декабря 2017 года) будет действовать новый график движения поездов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Отмечается, что изменения коснутся только времени движения электросоставов, количество поездов останется на уровне прошлого года: зимой – 16-ть пар поездов в будние дни и 19-ть пар в выходные дни, летом – 18-ть и 20-ть пар зимой и летом соответственно.
Кроме этого, в целях повышения качества обслуживания и удобства пассажиров в обновленном расписании предусматривается наличие стыковок электричек, следующих в разных направлениях.
Получить более подробную информацию о расписании движения электропоездов по указанным направлениям можно в справочной службе вокзала Омск-Пригород по телефону: (3812) 44-31-52. Кроме этого, пользователи сети Интернет могут ознакомится с нововведениями на официальном сайте ОАО «Омск-Пригород», а также на ресурсе «Яндекс.Расписание».