Tele2 ставит на мессенджеры

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Плюс мессенджеры». Опция позволяет абонентам компании пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика.
Новая услуга «Плюс мессенджеры» предоставляет неограниченный интернет-трафик в приложении WhatsApp и интернет-версии мессенджера. Ранее Tele2 обнулила передачу данных в приложении WhatsApp на «тяжелых» пакетных тарифах. Таким образом, новая опция ориентирована на пользователей тарифов, которые не включают бесплатный трафик в мессенджере.
Услуга «Плюс мессенджеры» включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через WhatsApp оплачивается пользователем в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.
Активировать услугу «Плюс мессенджеры» можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.
WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров среди абонентов Tele2: это приложение используют 4,75 млн клиентов, а ежедневно с помощью сервиса общаются более 2,5 млн абонентов оператора.
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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