Шесть бюджетных автомобилей покинули российский рынок

Руководство пресс-службы китайского автопроизводителя отметило в беседе с изданием, что компания планирует сконцентрироваться на линейке кроссоверов Tiggo. Отмечается, что обновление модельного ряда связано со сменой имиджа самой компании. Кроме того, платформы ушедших с российского рынка автомобилей будут совершенствоваться и использоваться в будущем в других моделях.