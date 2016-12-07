Шесть бюджетных автомобилей покинули российский рынок

Китайская автомобильная компания Chery вывела сразу девять бюджетных автомобилей из товарной линейки в России, шесть из которых в нашей стране уже не продаются, а три еще остались в наличии у некоторых дилеров, сообщает "
Речь идет о седане Bonus (стоимостью от 389 тысяч рублей), хэтчбеке Very (от 399 тысяч рублей), седане и хэтчбеке M11 (от 459 тысяч и 469 тысяч рублей), компактном кроссовере Indis (от 479 тысяч рублей), седан Arrizo 7 (от 741 тысячи рублей).
В минувшем 2015 году было реализовано лишь 1345 экземпляров вышеуказанных моделей, причем больше половины продаж пришлось на Indis. В 2016 году тираж этих автомобилей, по данным "Автостат Инфо", сократился до 345 единиц, причем вновь 229 продаж пришлись именно на кроссовер Indis.
Изданием отмечается, что в скором времени российский рынок покинут кроссоверы Tiggo FL и Tiggo 5 (дорестайлинговый), а также седан Bonus 3.
Руководство пресс-службы китайского автопроизводителя отметило в беседе с изданием, что компания планирует сконцентрироваться на линейке кроссоверов Tiggo. Отмечается, что обновление модельного ряда связано со сменой имиджа самой компании. Кроме того, платформы ушедших с российского рынка автомобилей будут совершенствоваться и использоваться в будущем в других моделях.
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