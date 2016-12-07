Омским депутатам не хватает денег на оплату коммуналки и кредитов



В областном парламенте также не обошлось без ограничений права выезда из России. В отношении депутата Законодательного Собрания, члена фракции «КПРФ» Виталия Кудринского возбуждено 16 (!) исполнительных производств. Пятнадцать из них за невыплату взносов по страховке – 265 тысяч 585 рублей, а последнее 16-е – за кредитные платежи (общая сумма задолженности Кудринского перед банком – 3 миллиона 144 тысячи рублей).