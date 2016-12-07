Омским депутатам не хватает денег на оплату коммуналки и кредитов

Судебные приставы ограничили выезд за пределы Российской Федерации некоторым омским депутатам, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.
Известно, что ограничительная мера в виде невыезда за границу применятся к должникам, которые добровольно не исполняют требования исполнительного производства.
Так, например, не удастся покинуть пределы нашей страны депутату Горсовета от фракции «Справедливая Россия» Елене Свешниковой. В отделе судебных приставов по Советскому округу на депутата накопились исполнительные производства на общую сумму свыше 160 тысяч рублей. Оказывается, Свешникова не платит за газ, тепло и электричество.
Еще один депутат городской Думы останется без заграничных новогодних каникул. В Центральном отделении №2 судебные приставы возбудили исполнительное производство на Антона Дубеля. Дубель – должник перед банками (сумма задолженности 721 тысяча 906 рублей).
В областном парламенте также не обошлось без ограничений права выезда из России. В отношении депутата Законодательного Собрания, члена фракции «КПРФ» Виталия Кудринского возбуждено 16 (!) исполнительных производств. Пятнадцать из них за невыплату взносов по страховке – 265 тысяч 585 рублей, а последнее 16-е – за кредитные платежи (общая сумма задолженности Кудринского перед банком – 3 миллиона 144 тысячи рублей).
Отмечается, что ограничение на выезд с территории Российской Федерации касается как личных поездок, так и служебных командировок.
Справка:
С начала года количество должников в Омске и области, которые получили ограничение на право выезда с территории России, составляет 18 тысяч 159 человек. Каждый восьмой должник ограничен в этом праве.
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